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雞蛋持續減產遭疑「禽流感疫情未通報」 防檢署：影響因素多

中央社／ 台北12日電
最近雞蛋產量下降，價格連3漲。防檢署今天表示，雞蛋減產因素多，天冷、換羽，意外斷電風扇停轉悶死都會影響，至於外界猜測禽流感疫情未通報，查無確診沒通報的異常死亡。示意圖／聯合報資料照片
最近雞蛋產量下降，價格連3漲。防檢署今天表示，雞蛋減產因素多，天冷、換羽，意外斷電風扇停轉悶死都會影響，至於外界猜測禽流感疫情未通報，查無確診沒通報的異常死亡。示意圖／聯合報資料照片

最近雞蛋產量下降，價格連3漲。防檢署今天表示，雞蛋減產因素多，天冷、換羽，意外斷電風扇停轉悶死都會影響，至於外界猜測禽流感疫情未通報，查無確診沒通報的異常死亡。

根據農業部官網，2月中旬迄今，雞蛋產量終於從供過於求的12.7萬箱，降到目前的12.3萬箱，接近平均需求量的12萬箱上下。

對於雞蛋日產量明顯下降，外界猜測禽流感嚴重，雞隻死亡，所以產量下降，牧場可能也沒通報。

農業部動植物防疫檢疫署長徐榮彬告訴中央社記者，不能這樣說，要有具體事證，而且雞蛋減產因素很多，例如天冷下蛋數會減少，換羽斷食也會有影響，甚至有的牧場沒注意管理，老鼠咬斷電線，導致風扇沒轉悶死雞隻也有影響，斷電悶死的情況連養豬場也會發生。

至於是否有確診死亡但沒通報，徐榮彬說，禽畜死亡都會送化製廠處理，只要高於監測的死亡率，就是發生異常死亡，會啟動回溯機制採樣檢測，以禽流感來說，去年9月起啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」以來，回溯檢測過，但沒發現是確診卻沒通報的異常死亡。

另外，防檢署統計，113年9月到今年2月18日，禽場確診禽流感並撲殺共21場，其中蛋雞場有6場、撲殺19.96萬隻。

國內蛋雞產業，迄今仍以傳統格子籠飼養為大宗，112年全球受H5N1禽流感肆虐，國內也發生嚴重缺蛋後，農業部有提供補貼措施，鼓勵業者革新軟、硬體設備，藉此提高產能的穩定性，但是申請者仍不多。持續以傳統方式飼養下，重新進口雛雞補充蛋雞後，又變成供過於求；仍在缺蛋、過多間來回擺盪，蛋價也跟著起伏。

禽流感 農業部 雞蛋

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