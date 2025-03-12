快訊

選罷法、總預算覆議案不通過！藍白人數優勢以61：51票否決

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

聽新聞
0:00 / 0:00

吃飽就想睡？醫示警當心代謝異常 曝吃東西「三多一少」不嗜睡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，建議多補充深色蔬菜、堅果、魚類，有助穩定血糖，避免代謝出問題。圖／本報資料照片
台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，建議多補充深色蔬菜、堅果、魚類，有助穩定血糖，避免代謝出問題。圖／本報資料照片

多人吃飽就想睡，可能是細胞拒收血糖，代謝出了問題。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，許多人都有「最近吃飽後總是昏昏沉沉，肚子也越來越大，減肥怎麼都沒用？」的經驗，但卻沒有放在心上，以為只要血糖正常就代表健康，但事實上，當出現胰島素阻抗時，即使空腹血糖在正常範圍，但代謝問題可能已悄悄發生，建議多吃深色蔬菜、魚類、堅果，少吃白米，有助穩定代謝。

張家銘說，吃東西後，身體會把食物轉換成葡萄糖，讓細胞吸收提供能量。負責把血糖送進細胞的就是胰島素。它像一個送貨員，把血糖送到細胞門口，希望細胞開門收貨，讓血糖順利進去。但當細胞開始「拒收」，血糖被擋在門外。為了讓事情繼續運作，身體只好分泌更多的胰島素，希望能「強行推銷」，但這種做法只是暫時壓住血糖，表面看似沒事，實際上身體已經在發生代謝混亂。

因此，了解胰島素阻抗是預防疾病很重要的一個關鍵。張家銘指出，很多人健康檢查的血糖數字還算「正常」，但胰臟已超時加班，拼命分泌胰島素來維持血糖穩定。一旦胰臟無法再補救，血糖就會開始失控，最終走向糖尿病、高血壓、脂肪肝，甚至心血管疾病。因此，細胞「拒收」血糖，身體就開始出亂子。

如何逆轉胰島素阻抗？張家銘建議，首先，調整飲食，降低血糖負擔，減少精製碳水化合物，如白飯、白麵包、甜點，改吃低升糖指數（GI）食物，如糙米、燕麥、蔬菜、健康脂肪（酪梨、堅果）。其次，規律運動，讓細胞重新認識胰島素，增加重訓、深蹲等阻力訓練，增加肌肉細胞對胰島素的敏感度，而高強度間歇運動可快速提升代謝，幫助身體調節血糖。

張家銘說，第三、改善睡眠與壓力管理，由於熬夜和壓力過大會增加皮質醇，讓胰島素阻抗更嚴重，每天睡足7小時，透過瑜珈或深呼吸來降低壓力；第四、補充特定營養素，如鎂、維生素D、α-硫辛酸、肌醇（Myo-Inositol）等，對提升胰島素敏感度有幫助，可從深色蔬菜、魚類、堅果攝取，或在醫師建議下補充。

張家銘說，許多人直到血糖失控、確診糖尿病後才驚覺問題嚴重性，在此之前，胰島素阻抗早已悄悄影響健康，了解並及早應對胰島素阻抗，才能真正掌握自己的代謝狀態。現在就開始關注身體發出的警訊，調整生活習慣，讓健康回到正軌，因為看過太多糖尿病的嚴重併發症，千萬別等到糖尿病找上門才開始注意。

壓力 多人 糖尿病

延伸閱讀

「糖尿病前期」不控制，最快3年成糖尿病患！改善血糖最佳2食物與1運動

雲云離職事件！同事遇衝突都異常冷靜 一看眼神卻不寒而慄…醫揭反社會人格「3特徵」

一吃飽就想睡？消化科醫師揭5個防止飯後犯睏的小撇步

黃豆顧血糖還護肝 營養師推豆漿4種喝法：營養均衡提升免疫力

相關新聞

影／旅客報到受影響！桃機第二航廈停電原因揭曉 廠商施工操作不慎

桃園國際機場第二航廈今天中午發生停電，主建築部分區域無電可用，旅客至航空公司櫃檯辦理報到、出境安檢受到影響。機場公司表示...

一款油降低罹癌護心臟！哈佛大學研究：每天吃奶油死亡風險增12%

你早餐是選擇抹上奶油，還是淋上橄欖油呢？

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

台大醫院竟出現玻璃天花板，立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢...

影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格也飆漲，農業部長陳駿季預估3、4月間香蕉價格會逐漸平穩，2月底農業部就開始推動...

蛋餅、蘿蔔糕輸了！他盤點台灣熱門早餐 韓網全激推「這1樣」：邊吃邊讚嘆

你今天吃早餐了嗎？在台灣，「早餐文化」深植人心，許多外國遊客也對台灣路上隨處可見的早餐店有著深刻印象。近日就有一位網友在南韓論壇發文分享台灣早餐的種類…

量能今不如昔…搶救國道客運 陳世凱：國道路網要重新檢討

交通部長陳世凱今年春節前搭國道客運返回台中，實地感受國道客運今不如昔。他今天說，國道路網將重新檢討，不能任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。