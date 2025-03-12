快訊

中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」

官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

量能今不如昔…搶救國道客運 陳世凱：國道路網要重新檢討

中央社／ 台北12日電
交通部長陳世凱就國道客運逐漸萎縮一事表示，整體國道路網將重新檢討，不能任其弱化，要更有效率運轉，讓車載得到人、人搭得到車。圖／中央社
交通部長陳世凱就國道客運逐漸萎縮一事表示，整體國道路網將重新檢討，不能任其弱化，要更有效率運轉，讓車載得到人、人搭得到車。圖／中央社

交通部長陳世凱今年春節前搭國道客運返回台中，實地感受國道客運量能今不如昔。他今天說，國道路網將重新檢討，不能任其弱化，要更有效率運轉，讓業者營收變得更好。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創國道客運，載客量平均減少5成，疫後復甦進度也落後高鐵與台鐵，部分業者退出市場、現有業者減班或減路線因應，這種情況讓民眾更不想搭乘，加上客運業都有駕駛人力嚴重不足問題，營運已陷入惡性循環。

交通部公路局2024年公布統計數字顯示，2023年載客量僅5209萬8966人次，較疫情前衰退36%，收入方面也大減42%，因此所有業者全退出台北轉運站2樓，要節省租金。

陳世凱今天上午接受中央社專訪時說，就數字上來看，國道客運運量確實衰退很多，尤其疫情時，因為不能搭乘公共運輸，很多民眾認為自己開車比較安全就買車，疫情後也不可能賣掉，所以搭乘國道客運意願就降低；台鐵雖同受影響但已漸漸恢復，國道客運卻恢復緩慢。

陳世凱坦言，國道客運業者為省成本，紛紛從台北轉運站2樓退租，移到較高、較便宜樓層，當他看到2樓變空時，的確感到擔心。

他表示，國道客運對整體公共運輸很重要，以血管來做比方，國道客運是尾端，不能運行不了，也不能弱化，反而希望能夠更好，「10年沒好好討論的整體國道客運路網需要重新檢討，思考如何連結更有效率」，過去設定路網時，並未朝這方面思考。

陳世凱說，必須讓國道客運更有效率運轉，讓業者營收變得更好，「讓車載得到人，讓人搭得到車」，才能撐得住民眾行的需求。

陳世凱今年農曆春節前，因處理公務來不及搭上末班高鐵回台中的家，選擇搭國道客運返鄉。他認為，國道客運座椅大又舒服，半夜搭車跟搭高鐵再轉乘的時間差不多，和搭台鐵也相去不遠。

他認為，國道客運在長途的競爭力不高，但在中、短途有競爭力，因為票價便宜，尤其政府跟國道客運有合作，過年時有6、7折起的折扣，所以今年國道客運運量有回升。

高鐵、台鐵與國道客運以往是台灣西部重要的3大城際運輸工具，目前已非均衡發展。對於這3大運具未來扮演的角色，陳世凱說，高鐵必然以長途為主，台鐵是中、長途及短途都行，國道客運是經營中、短途。

他指出，像他住台中，如果搭國道客運，夜間2小時就可以到台中，時間上跟台鐵、高鐵沒有差太多；短途像台北到桃園、台北到基隆、台中到彰化、台中到南投都很方便，應讓國道客運去發揮該有的特性，更有效率才是正途。

交通部長 國道客運 陳世凱 高鐵

延伸閱讀

2024年各縣市道安情況出爐　高雄310人死亡全台最多

交長讚台灣好湯 盼金泉獎成吸引觀光客重要品牌

台灣燈會機捷、周邊交通癱瘓 交部：昨晚運具聯防助桃市府

交通部首邀六都開道安座談會 6大共識出爐

相關新聞

行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通是個死亡，等於每天都會有1人喪命，交通部...

蛋餅、蘿蔔糕輸了！他盤點台灣熱門早餐 韓網全激推「這1樣」：邊吃邊讚嘆

你今天吃早餐了嗎？在台灣，「早餐文化」深植人心，許多外國遊客也對台灣路上隨處可見的早餐店有著深刻印象。近日就有一位網友在南韓論壇發文分享台灣早餐的種類…

旅客出境卡關…桃機二航廈大停電原因曝光 機場公司將從重究責

桃園機場第二航廈今中午12時停電，不少旅客出境及報導時一度卡關，出境通關更一度採人工安檢，旅客大排長龍。針對停電原因，桃...

吃飽就想睡？醫示警當心代謝異常 曝吃東西「三多一少」不嗜睡

許多人吃飽就想睡，可能是細胞拒收血糖，代謝出了問題。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，許多人都有「最近吃飽後總是昏...

一款油降低罹癌護心臟！哈佛大學研究：每天吃奶油死亡風險增12%

你早餐是選擇抹上奶油，還是淋上橄欖油呢？

雞蛋持續減產遭疑「禽流感疫情未通報」 防檢署：影響因素多

最近雞蛋產量下降，價格連3漲。防檢署今天表示，雞蛋減產因素多，天冷、換羽，意外斷電風扇停轉悶死都會影響，至於外界猜測禽流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。