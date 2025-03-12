台鐵「凍漲30年」擬漲價 高鐵也跟進？交通部長回應了

凍漲30年的台鐵票價計畫調整，對於高鐵是否跟進，交通部長陳世凱今天說，高鐵營運不錯，票價現在不是正式議題，成本無法反映時才須討論，讓民眾感到合理最重要。

交通部今年2月通過30年未調整的台鐵票價調漲案，等待行政院核定就可實施，不少民眾擔心接下來高鐵也會跟著調漲票價。

陳世凱今天接受中央社專訪說，民眾喜歡搭高鐵，目前高鐵營運狀況也不錯，台灣高鐵公司到現在並沒有針對票價提出討論，董事會也沒有相關議案，所以現在還不是正式議題。

陳世凱表示，不論台鐵或高鐵，所有運具都應該健康發展，安全第一，其次是服務，第三是舒適度，要健康營運在成本上就要思考如何才能有足夠營收，台鐵票價已經30年沒調整，這次就是從成本面思考，高鐵也是同樣道理。

陳世凱說，台鐵或高鐵都肩負公共運輸的責任，希望用比較平價的方式，將旅客送到目的地，而公共運輸要永續發展，健康營運就很重要，營收就是很重要的一塊。

有人認為，台灣高鐵是賺錢的公司，不應漲票價，但也有人認為，台灣高鐵已購買新車，兩年後將陸續上路，成本變高，應適度調整票價。

陳世凱說，如果高鐵新車進來後，成本無法反映，造成營運扣分或服務減少，就要好好討論票價。

陳世凱表示，只要是合理的票價，大家都會接受，像台鐵票價案，他原本以為一旦調高，民眾反應會很大，結果交通部務實討論後，很多民眾也認為台鐵調漲票價很合理。

陳世凱以滷肉飯比喻，一碗多少錢一定會反映成本，所以不論台鐵或高鐵票價，只要是合理範圍，調漲調降都可以，他持開放態度。