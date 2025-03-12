行人在斑馬線被撞是「國恥」 交長陳世凱提道安3箭擬修法重罰

交通部長陳世凱今天說，行人在斑馬線被撞傷或撞死是「國恥」，因此今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰，只要導致行人重傷或死亡，一律以最高額裁處3萬6000元。

陳世凱提出道安3箭，包括評估車輛在路口的停止線與行人穿越線的距離加大為2到3公尺、提升路口照明、啟動汽車車窗及擋風玻璃隔熱紙可見光透過率檢測議題，制定安全指引。

陳世凱今天接受中央社專訪表示，雖然台灣跟日本一樣在路口停止線跟行穿線上有同樣標準，但是台灣駕駛習慣沒有這麼好，即使同樣的距離，讓民眾感受還是怕怕的，「我牽小朋友過馬路時也會怕」。

陳世凱表示，雖然目前以1公尺到3公尺為原則的距離規定，但部分道路還是只有30公分到50公分，因此路口停止線與行穿線的距離加大為2公尺到3公尺，在6月就會完成相關法制作業。

在路口照明部分，陳世凱說，照明上用白光可以降低67%的肇事率，因此交通部公路局將在12到13個路口進行試辦，只要試辦的狀況好，推動速度就會比較快。

「在行穿線上撞傷行人或撞死行人是國恥」陳世凱說，過去講禮讓行人，但現在不是禮讓，禮讓講的是禮貌，但應該要強制，要講停讓行人，因此撞傷、撞死行人的修法加嚴，在今年就會啟動。

根據道路交通管理處罰條例，目前一般違規（未肇事）處新台幣1200元以上到6000元以下罰鍰，並須接受道安講習，並記3點，如不停讓視覺功能障礙者，處2400元到7200元以下罰鍰；肇事案件處7200元以上到3萬6000元以下罰鍰，並接受道安講習、吊扣或吊銷駕照。

陳世凱指出，未來規劃輕傷將由現行的新台幣7200元提高到1萬8000元，重傷或死亡一律以最高額3萬6000元處罰；致人輕傷原吊扣駕照1年檢討提高為吊扣1到2年；致人重傷或死亡吊銷駕照原3年不得考照，提高為4到5年不得考領。

在車窗隔熱紙的部分，陳世凱表示，隔熱紙在透光率低時，就會影響行車安全，晚上會讓駕駛看不到路。以他自身經驗，晚上要轉彎時必須要開窗戶，才能清楚看到有無行人，預計今年5月到6月，將會推出相關指引，規定前擋風玻璃的透光率、轉彎時的透光率等。

陳世凱說，過去沒有這樣的管理跟指引，即使訂定規範消費者也買不到，廠商也不知道透光率是多少，因此希望先透過指引，讓廠商準備合規的產品給消費者，下一步就會強制隔熱紙的規範，要按照新的規定走。

至於外界認為隔熱紙牽扯到隱私問題，陳世凱強調「隱私重要，但人命更重要」，從車本交通轉為人本交通，日本花了50年，台灣才講了2年左右，這個轉換一定要習慣，人命最為重要。