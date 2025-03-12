旅客出境卡關…桃機二航廈大停電原因曝光 機場公司將從重究責

桃園機場第二航廈今中午12時停電，不少旅客出境及報導時一度卡關，出境通關更一度採人工安檢，旅客大排長龍。針對停電原因，桃機公司表示，是因電力維護廠商於第二航廈地下室進行百葉窗更換作意上，操作不慎導致百葉窗掉落壓損電纜，導致出入境樓層停電。

桃園機場第二航廈今中午12時發生停電，航機空側機坪作業未受影響，不過第二航廈部分報到櫃台、行李托運提領、餐飲區受到影響，現場緊急調度旅客到供電櫃台進行報到作業和托運行李，作業沒有中斷。

桃機公司表示，發生停電事件後，公司即刻於12時5分成立緊急應變小組，維護廠商於12時13分辦理電力轉供，並於13時13分完成復電。

針對停電原因，桃機公司說明，事發原因為電力維護廠商振鎬工程公司，於第二航廈地下室進行百葉窗更換作業時，因操作不慎導致既有百葉窗掉落壓損電纜，進而引發第二航廈出入境樓層停電。

桃機公司表示，已要求振鎬公司檢討未依照標準作業流程施作原因，並依合約就廠商違反作業規定部分從重究責。

桃機公司表示，供電異常期間中午12至下午1時，共計有4班離場航班，航班起降及旅客登機皆未受影響，機場公司對於造成旅客不便表達誠摯歉意。