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北榮桃分院護理師遭言語暴力 退休男嗆：讓妳沒工作

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
北榮桃園分院護理之家傳出住民家屬對護理師們言語暴力，圖為議員粉專婦女節賀圖。圖／北榮桃園分院粉專
北榮桃園分院護理之家傳出住民家屬對護理師們言語暴力，圖為議員粉專婦女節賀圖。圖／北榮桃園分院粉專

台北榮總桃園分院日前傳出護理之家多位護理師遭住民的家屬言語暴力甚至被恐嚇，醫院已經通報衛生局並向警方報案，同時要求住民的家屬盡快轉往其他機構，或回家由看護照顧。

這間醫院暴力起因於住民家屬疑似不滿醫院未按家屬意思照顧住民，不但衝到護理站拍掉護理師的公務手機，還嗆「我是八德保健組組長（疑指榮家）退休，要讓你（護理師）沒工作」等話，護理之家幾個月下來不堪其擾，已有7名護理師求助醫院身心科。

市議員黃婉如接獲反映後，要求衛生局介入了解，衛生局10日（周一）下午召開相關會議與做成結論，強調只要醫護人員有受到不當對待的行為，執行醫療業務受到干擾就屬於醫療暴力的行為，護理之家可立即通報，衛生局受理案件後會介入調查，請受害者具體陳述案情，衛生局蒐集資料完畢就會移送地檢署，並建議同步至派出所報案。另外，護理之家的定型化契約在不抵觸衛福部母法條文的原則下，建議院方可增列生活公約遵守事項，並載明如違反生活公約院方得終止契約。

北榮桃園分院表示，院長彭家勛強調醫院對暴力堅決零容忍，10日已經由政風出面到轄區派出所報案。至於涉及暴力（言語）的家屬至今並未向醫院護理師道歉，醫院已經請家屬盡快轉往其他安養機構，也協助轉出，由於家屬申請的外籍看護已經報到，不排除住民在情況許可的情況下，辦理出院由家屬和看護照顧。

北榮桃園分院指出，該住民家屬去年底住進護理之家，護理站的說明顯示長期不配合護理之家的規範，干擾行為包括曾評估案主有疥瘡的可能，並安排醫師看診，但家屬拒絕配合，並怪罪後續護理之家協助住民轉至單人房的處置不當，家屬要求護理師插鼻胃管，護理師婉拒就被謾罵詆毀，家屬還衝進進護理

站撥掉護理師用的公務機，揚言自己是八德保健組組長（榮家）退休要讓護理師沒有工作，與其他行為嚴重干擾護理師無法執行醫療業務，導致多位護理師心生畏懼無法安心照顧護理之家的住民，甚至要求助身心科門診。

外籍看護 衛生局 護理師

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