香蕉價格飆漲破百元 蕉研所推種「台蕉3號」省工又耐風
去年3個颱風來襲，蕉農的心血被颱風沒收，香蕉價格今天產地價A蕉每公斤106元，香蕉研究所研發，因應氣候變遷，矮性抗病品種台蕉三號，植株高度約224公分，農民照顧時不用拿梯子爬上爬下，還可以耐風。
另外，香蕉研究所正研發另個新品系的新品種香蕉只有200公分，香蕉研究所助理研究員蘇育彥說，這是2020年蕉研所農場主任曾旭光在農場中發現，仍在試驗階段，挺過去年三個颱風，即使葉片破損，香蕉仍不受影響。
蘇育彥說，一般常見的香蕉高度在270到280公分，矮性品種特性大約在200到220公分，除了抗香蕉黃葉病外，還有耐風，去年颱風重創高屏香蕉產業，矮性品種挺過颱風。
蘇育彥觀察，務農多以中高齡農民為主，香蕉管理時要用梯子爬上爬下，矮性香蕉，管理安全也省工，一般身高高度就可以直接疏花、套袋，很方便。
「香蕉研究所培育出台蕉三號就是矮性耐風省工，抗香蕉黃葉病」，蘇育彥說，台蕉三號的高度約220公分，雖然產量跟常見的台蕉五號等相比會少一到兩成，但不易折斷倒伏，且吃起來口感、甜度風味與台蕉5號等差異不大，也推廣在山區等種植。
去年三颱來襲，香蕉研究所長邱祝櫻說，蕉研所的香蕉園幾乎都倒了，香蕉是草本、淺根作物，頭重腳輕，又遇降雨土層鬆軟，不是攔腰折斷就是傾斜。
邱祝櫻說，香蕉園需時間復原，現在能收成都是當初沒有被風雨打到，不然都要等10個月才能有香蕉，加上今年冬天長，天氣冷香蕉長得慢，天氣回暖一熱，香蕉才會長得快，預估4、5月後價格才會慢慢緩降。
邱祝櫻說，香蕉價格從去年颱風過後去年11到12月產地價A級青蕉大約每公斤65元上下，1月70元、今天3月12日A級蕉每公斤106元，B蕉每公斤53元，蕉價後續要看5、6月的產量，關鍵在於天氣的變化；青蕉需催熟費用，消費者在市場上買到A級香蕉通常每台斤約100元以上。
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