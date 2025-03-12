快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

聽新聞
0:00 / 0:00

香蕉價格飆漲破百元 蕉研所推種「台蕉3號」省工又耐風

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
香蕉研究所助理研究員蘇育彥說明蕉研所正在研發的新品系的矮性香蕉，挺過去年三個颱風。記者劉星君／攝影
香蕉研究所助理研究員蘇育彥說明蕉研所正在研發的新品系的矮性香蕉，挺過去年三個颱風。記者劉星君／攝影

去年3個颱風來襲，蕉農的心血被颱風沒收，香蕉價格今天產地價A蕉每公斤106元，香蕉研究所研發，因應氣候變遷，矮性抗病品種台蕉三號，植株高度約224公分，農民照顧時不用拿梯子爬上爬下，還可以耐風。

另外，香蕉研究所正研發另個新品系的新品種香蕉只有200公分，香蕉研究所助理研究員蘇育彥說，這是2020年蕉研所農場主任曾旭光在農場中發現，仍在試驗階段，挺過去年三個颱風，即使葉片破損，香蕉仍不受影響。

蘇育彥說，一般常見的香蕉高度在270到280公分，矮性品種特性大約在200到220公分，除了抗香蕉黃葉病外，還有耐風，去年颱風重創高屏香蕉產業，矮性品種挺過颱風。

蘇育彥觀察，務農多以中高齡農民為主，香蕉管理時要用梯子爬上爬下，矮性香蕉，管理安全也省工，一般身高高度就可以直接疏花、套袋，很方便。

「香蕉研究所培育出台蕉三號就是矮性耐風省工，抗香蕉黃葉病」，蘇育彥說，台蕉三號的高度約220公分，雖然產量跟常見的台蕉五號等相比會少一到兩成，但不易折斷倒伏，且吃起來口感、甜度風味與台蕉5號等差異不大，也推廣在山區等種植。

去年三颱來襲，香蕉研究所長邱祝櫻說，蕉研所的香蕉園幾乎都倒了，香蕉是草本、淺根作物，頭重腳輕，又遇降雨土層鬆軟，不是攔腰折斷就是傾斜。

邱祝櫻說，香蕉園需時間復原，現在能收成都是當初沒有被風雨打到，不然都要等10個月才能有香蕉，加上今年冬天長，天氣冷香蕉長得慢，天氣回暖一熱，香蕉才會長得快，預估4、5月後價格才會慢慢緩降。

邱祝櫻說，香蕉價格從去年颱風過後去年11到12月產地價A級青蕉大約每公斤65元上下，1月70元、今天3月12日A級蕉每公斤106元，B蕉每公斤53元，蕉價後續要看5、6月的產量，關鍵在於天氣的變化；青蕉需催熟費用，消費者在市場上買到A級香蕉通常每台斤約100元以上。

香蕉研究所研發培育的台蕉3號，就是矮性、耐風省工，抗香蕉黃葉病。記者劉星君／攝影
香蕉研究所研發培育的台蕉3號，就是矮性、耐風省工，抗香蕉黃葉病。記者劉星君／攝影
香蕉研究所研發培育的台蕉3號，就是矮性、耐風省工，抗香蕉黃葉病。圖／香蕉研究所提供
香蕉研究所研發培育的台蕉3號，就是矮性、耐風省工，抗香蕉黃葉病。圖／香蕉研究所提供
香蕉研究所研發培育的台蕉3號，就是矮性、耐風省工，抗香蕉黃葉病。圖／香蕉研究所提供
香蕉研究所研發培育的台蕉3號，就是矮性、耐風省工，抗香蕉黃葉病。圖／香蕉研究所提供

農民 颱風 香蕉

延伸閱讀

影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

影／香蕉價格飆漲 國民黨團批農業部束手無策

漲得比黃金兇！人民好「蕉」慮 王鴻薇：農業部睡夠了吧

香蕉貴吃不起？竹崎男加大蒜做成「香蕉炸彈」只要銅板價

相關新聞

行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通是個死亡，等於每天都會有1人喪命，交通部...

影／旅客報到受影響！桃機第二航廈停電原因揭曉 廠商施工操作不慎

桃園國際機場第二航廈今天中午發生停電，主建築部分區域無電可用，旅客至航空公司櫃檯辦理報到、出境安檢受到影響。機場公司表示...

一款油降低罹癌護心臟！哈佛大學研究：每天吃奶油死亡風險增12%

你早餐是選擇抹上奶油，還是淋上橄欖油呢？

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

台大醫院竟出現玻璃天花板，立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢...

影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格也飆漲，農業部長陳駿季預估3、4月間香蕉價格會逐漸平穩，2月底農業部就開始推動...

蛋餅、蘿蔔糕輸了！他盤點台灣熱門早餐 韓網全激推「這1樣」：邊吃邊讚嘆

你今天吃早餐了嗎？在台灣，「早餐文化」深植人心，許多外國遊客也對台灣路上隨處可見的早餐店有著深刻印象。近日就有一位網友在南韓論壇發文分享台灣早餐的種類…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。