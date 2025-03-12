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蛋餅、蘿蔔糕輸了！他盤點台灣熱門早餐 韓網全激推「這1樣」：邊吃邊讚嘆

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一位網友在南韓論壇發文分享台灣早餐的種類，並一一介紹油條、刈包、蛋餅、蔥抓餅等台式美食，貼文曝光後，引起不少南韓網友的共鳴。圖為蘿蔔糕。記者戴永華／攝影
近日有一位網友在南韓論壇發文分享台灣早餐的種類，並一一介紹油條、刈包、蛋餅、蔥抓餅等台式美食，貼文曝光後，引起不少南韓網友的共鳴。圖為蘿蔔糕。記者戴永華／攝影

你今天吃早餐了嗎？在台灣，「早餐文化」深植人心，許多外國遊客也對台灣路上隨處可見的早餐店有著深刻印象。近日就有一位網友在南韓論壇發文分享台灣早餐的種類，並一一介紹油條、刈包、蛋餅、蔥抓餅等台式美食，貼文曝光後，引起不少南韓網友的共鳴。

一位南韓網友在論壇theqoo上發文，表示大部分的台灣民眾都有吃早餐的習慣，因為台灣有著「即使上班時間晚一點也沒關係」的社會氛圍，所以早餐店的發展十分完善。原PO並一一列出台灣常見的早餐選項：像是和南韓小吃糯米麻花捲類似、會搭配豆漿一起吃的油條；與漢堡、熱狗有異曲同工之妙的刈包；在麵粉製成的薄餅裡，放入各種食材再煎熟的蛋餅，以及滷肉飯、肉粥、自助餐、蘿蔔糕等著名台式美食。而在介紹中也可以隱隱看出，原PO似乎對「蔥抓餅」情有獨鍾，他提到，蔥抓餅有點像是台式的煎餅，製作過程中層層疊起來，帶有酥脆的口感，語畢更笑稱：「這種組合如果不好吃，簡直應該判刑」。

貼文曝光後，許多南韓網友也分享他們對台灣早餐的喜好，「蛋餅跟蘿蔔糕是我非常喜歡的早餐菜單」、「我去台灣的時候，每天早上都會​​吃兩樣東西，只吃一個就太可惜了」、「看起來全都很好吃」、「我真的很喜歡油條和蛋餅」、「還在想刈包什麼時候會被提到，我經常吃刈包和蛋餅，粥也很好吃」、「我全部嘗試了，都非常美味，而且附近有名的餐廳真的很便宜！建議去Google地圖上評價好的當地商店」、「真想再去台灣吃東西，蛋餅雖然有點鹹，但搭配豆漿吃超讚！滷肉飯也超級好吃」。

不過在一眾美食之中，蔥抓餅似乎最合南韓民眾的胃口，不少人看到貼文便直呼：「蔥抓餅真的超好吃…我為了買它排了好久的隊，如果再去台灣，我還是會排隊吃的」、「蔥抓餅超好吃，我也在街頭吃過蛋餅，比昂貴的餐廳還好吃。突然想去台灣了哈哈哈」、「蔥抓餅真的！！永遠都忘不掉。我跟當地人在早上一起排隊買的，真的是超級好吃！！！一邊吃一邊讚嘆」、「油條、蛋餅、豆漿可以每天吃，作為零食的話吃蔥抓餅，應該不會有人不喜歡蔥抓餅吧」、「蔥抓餅超級好吃嗚嗚，去台灣旅行的時候覺得吃一次太可惜，所以放棄其他選擇，吃了兩次哈哈哈」、「去旅行時吃了早餐後出來，看到蔥抓餅又會再買來吃，在寬大的鍋子裡放麵糊並且攤開來的過程超級神奇和有趣」。

南韓 早餐店 美食

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