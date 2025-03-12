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他求助「嘴破有什麼特效藥？」 網推1水果：真的超有效

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友常常嘴破，求助大家「有什麼特效藥？」多數人推1水果。示意圖／ingimage
一名網友常常嘴破，求助大家「有什麼特效藥？」多數人推1水果。示意圖／ingimage

天氣熱火氣大，嘴巴容易破，吃東西又會不舒服，讓人很困擾。日前有位網友好奇「嘴破有什麼快速有效的藥？」他指出，已經試過西瓜霜了，但沒什麼用。對此，許多網友建議「吃奇異果，超級有效」、「一次吃2顆奇異果就好了」。

一名網友在PTT發文表示，他最近身體太累了，免疫力下降，容易頭不舒服、嘴破，不過頭痛可以吃藥，但嘴破就算抹西瓜霜，他感覺「還是沒什麼用」，因此上網求助「嘴破有什麼快速有效的藥？」對此，許多網友建議「吃奇異果」，指出「一次吃2顆奇異果」、「奇異果超有效」、「絕對是奇異果」、「奇異果真的超有效」、「奇異果」、「吃奇異果就好，吞10顆」。

也有人建議「用克潰靜，睡前點在傷口，隔天可以好90%」、「塗一點鹽巴，雖然很痛，但隔天就會好」、「鹽巴當下超痛，但過一下子就不會痛了」、「醫師給的應該是口內膏，我覺得用那個就很有用了」、「吃維他命吧」、「認真回，蜂膠可以」、「克潰淨+睡前用漱口水」、「蜂膠有效，但我當下痛到差點往生」、「我都是去中藥行買膠囊黃蓮，吃了隔天就不痛了」、「口炎寧超爆黏但也非常有用，睡前蓋在傷口上，隔天就好了」。

根據《元氣網》指出，嘴破可以吃含有維生素C的水果，例如芭樂、奇異果、草莓，但口腔潰瘍的發生原因很複雜，一天吃5顆以上奇異果，目前沒有科學證據可以證實能治療口瘡，至於嘴破的話盡量不要吃太燙的食物，或是刺激發炎的食物，例如酸辣湯、檸檬、柑橘類。最後其實一般成人每日維生素Ｃ攝取量大約是100毫克，吃一顆奇異果，就足夠一天所需，奇異果可以預防口炎，但也要適量。

健康飲食 水果

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