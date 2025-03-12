聽新聞
0:00 / 0:00
影／旅客報到受影響！桃機第二航廈停電原因揭曉 廠商施工操作不慎
桃園國際機場第二航廈今天中午發生停電，主建築部分區域無電可用，旅客至航空公司櫃檯辦理報到、出境安檢受到影響。機場公司表示，事發原因為維護廠商進行修護工程時，操作不慎導致物品掉落壓損電纜，進而引發第二航廈出入境樓層停電。
機場公司指出，有關桃園機場第二航廈今天（12日）中午12時發生的停電事件，事發原因為電力維護廠商振鎬工程公司於第二航廈地下室進行百葉窗更換作業時，因操作不慎導致既有百葉窗掉落壓損電纜，進而引發第二航廈出入境樓層停電。
機場公司強調，已要求振鎬公司檢討未依照標準作業流程施作原因，並依合約就廠商違反作業規定部分從重究責。供電異常期間(12－13時)共計有4班離場航班，航班起降及旅客登機皆未受影響。機場公司對於造成旅客不便表達誠摯歉意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言