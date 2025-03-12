北藝學院課程啟動 戲劇構作連結觀眾共鳴

推廣劇場深度思考與養成，台北表演藝術中心北藝學院推出「戲劇構作開放課程」，帶學員從探索文本到舞台呈現創作。北藝中心董事長王文儀盼藉此打造故事、劇場與觀眾間的橋梁。

北藝中心今天舉辦「戲劇構作開放課程」春季課程啟動宣告記者會，認為隨著當代創作多元複雜，「戲劇構作」已成為不可或缺的創作方法。

例如在劇場，「戲劇顧問」就像創作者的嚮導與編輯，透過提問、研究、組織與思辨，協助藝術家將腦海中的故事，轉化為舞台上的震撼；同時也能扮演對外溝通的橋梁，負責撰寫節目冊、向行銷團隊解說作品，建立創作者與觀眾間的有效連結。

北藝中心董事長王文儀今天強調，台灣藝術人才具有多元、跨領域特色，並能同時掌握華語文化與歐美劇場趨勢。學院成立正是希望提供劇場愛好者一個逐夢舞台，透過系統性的課程與實作，培養更多具備國際視野的優秀人才。

首波春季課程將從東方古典文學出發，邀請國內頂尖專家學者，帶領學員探索從文本分析到舞台呈現的創作全貌。此次師資包括深耕戲曲多年的國光劇團藝術總監王安祈，將從「閻羅夢」等經典作品分享「構作」思維，結合文本改編、跨界合作、傳統再詮釋等，如何為國光劇團開拓年輕觀眾，讓傳統戲曲在當代發光。

專精古典文學研究的中研院研究員胡曉真則將帶學員從「構作」角度，重新審視古典小說的敘事策略與人物塑造。以「金瓶梅」、「兒女英雄傳」等經典文本為例，剖析如何藉由話術與敘事設計，營造情節轉折、刻畫角色性格，讓學員掌握「以古鑑今」構作方法。

除了深厚學理基礎，課程也強調實務應用。資深戲劇顧問吳政翰會從學理與實務層面，說明如何以戲劇構作方法閱讀並解讀文本，與創作者一同將概念轉化成舞台形式；全期總導師汪俊彥則將整合3名講師所學透過實作工作坊，讓學員親身體驗，培養美學思辨與創作應變的實戰能力。

北藝中心指出，春季課程招收30名學員已迅速額滿；9至12月的秋季構作課程，將以西洋經典作品為主軸，亦會邀請國內外重量級學者與劇場工作者擔任講師，相關報名資訊、完整課程預計7月公布。