快訊

旅客報到受影響 桃機第二航廈停電原因揭曉

不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍…子彈貫穿右腳踝

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

醫療不冰冷！台大雲林分院引進「狗醫生」 安寧病患：心要融化了

中央社／ 雲林縣12日電
2隻經過專業訓練的「狗醫生」林小福與奶昔11日到台大醫院雲林分院安寧病房，透過專業訓練的治療犬陪伴病人，提供身心靈多重支持，不僅療癒病人與家屬，也讓大家露出笑容。圖／醫院提供
2隻經過專業訓練的「狗醫生」林小福與奶昔11日到台大醫院雲林分院安寧病房，透過專業訓練的治療犬陪伴病人，提供身心靈多重支持，不僅療癒病人與家屬，也讓大家露出笑容。圖／醫院提供

2隻經過專業訓練的「狗醫生」林小福與奶昔昨天到台大醫院雲林分院安寧病房，透過專業訓練的治療犬陪伴病人，提供身心靈多重支持，不僅療癒病人與家屬，也讓大家露出笑容。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，國際間動物輔助治療已被廣泛應用，研究證實，動物陪伴能有效降低病人焦慮與壓力，促進社交互動，甚至加速復健與認知功能改善。

台大雲林分院與台灣狗醫生協會合作推展動物輔助活動及治療，讓醫療不再只是冷冰冰診療與藥物，而是充滿溫度、愛與希望的一段旅程。

「狗醫生」林小福與奶昔昨天到台大醫院雲林分院安寧病房，吸引不少病患直呼「心都要融化了」，甚至拿出手機要求合照。

醫院指出，狗醫生療法主要分為陪伴活動與復健治療。透過陪伴活動，病患可與狗醫生互動，獲得情感上的慰藉與陪伴，減少孤獨感並增進人際交流機會；而在復健治療活動方面，則可配合復健師療程，透過丟球、梳毛、撫摸狗兒、牽狗散步等活動，幫助病人增加肢體活動度，以及語言能力促進復健效果。

台大雲林分院護理部主任余春娣表示，動物輔助治療為病人提供一種美好而溫馨療癒方式，尤其在安寧照護中，這份溫暖使病人可以用更輕鬆心態面對日子，將藝術與關懷融入醫療，為病人帶來更多希望與輕鬆感。

醫院目前安排醫師與護理人員進行專業授課，未來將先以安寧病房、腫瘤科病房、整合醫學病房及老年醫學科，作為示範場域，讓更多病人在療程中感受到溫暖與關懷，獲得更多的愛與支持。

動物 台大醫院 復健 醫生

延伸閱讀

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

工會控護理長霸凌 台大醫院：重啟調查可能性是零

秀羅廷瑋施壓公文 吳崢：竟要台大醫院副院長當天報到

羅廷瑋被指飆罵高層 因兒童篩檢延遲上路 台大回應了

相關新聞

一款油降低罹癌護心臟！哈佛大學研究：每天吃奶油死亡風險增12%

你早餐是選擇抹上奶油，還是淋上橄欖油呢？

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

台大醫院竟出現玻璃天花板，立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢...

影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格也飆漲，農業部長陳駿季預估3、4月間香蕉價格會逐漸平穩，2月底農業部就開始推動...

醫界「性平調查報告」權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴率低

醫界權勢性騷嚴峻，台北市醫師工會今公布全台醫師「性平調查報告」，其中異性戀女性有超過一半曾遭到性騷擾，是異性戀男性的9....

桃機二航廈停電 機場公司：將釐清事件原因並究責處分

桃園國際機場第二航廈今天中午發生停電，主建築部分區域無電可用，旅客至航空公司櫃檯辦理報到、出境安檢受到影響。機場公司表示...

跨醫學中心就醫不用再申請病歷 衛福部：預計2年內完成

醫療電子病歷相互流通，有助民眾就醫便利。衛福部今舉辦「台灣醫療資訊標準大平台啟動會議暨FHIR工作坊」，衛福部次長呂建德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。