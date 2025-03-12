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統一超商連4年響應全球最大減碳行動「地球一小時」！逾1.5萬個據點加入　為亞洲最大跨國連鎖超商關燈活動

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商連4年響應全球最大減碳行動「地球一小時」，邀請全球永續夥伴等逾540個單位共同參與。圖／統一超商提供
統一超商連4年響應全球最大減碳行動「地球一小時」，邀請全球永續夥伴等逾540個單位共同參與。圖／統一超商提供

統一超商連續第4年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」關燈活動，今年擴大規模首度邀請海外企業夥伴菲律賓7-ELEVEN參與，共計兩地突破萬間門市，並首度於全台三地舉辦系列實體關燈體驗活動，號召台灣、菲律賓7-ELEVEN 門市、關係企業、供應商夥伴、公益團體等逾540個企業品牌加入、約1.5萬個據點響應，成為亞洲最大跨國連鎖超商的關燈行動，在3月22日晚間8點30分至9點30分共同關燈一小時，透過線上線下活動與品牌影響力，擴散全民參與綠色行動普及度。

今年統一超商再次取得世界自然基金會（WWF）「Earth Hour地球一小時」官方授權，並擔任台灣主辦方之一，除首度邀請菲律賓7-ELEVEN共同倡議，響應供應商夥伴也是歷年最多，邀約統一企業集團與關係企業逾30個品牌參與，包含統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨（台北店／高雄店）、悠旅生活（星巴克）、家樂福等，將於國際關燈日當天一同關閉招牌燈一小時，邀請途經、入店消費的民眾能間接參與，擴散永續行動。

統一超商首度於北、中、南三地舉辦關燈互動打卡體驗活動，3月15日至3月23日於世新大學、台中泰安服務區南站與台南東山服務區邀請民眾體驗按鈕一鍵關閉7-ELEVEN門市招牌燈，限時拍照打卡上傳社群平台有機會抽獎。OPEN!家族成員LOCK醬與條碼貓將於3月16日上午分別現身泰安及東山服務區與民眾同樂。

7-ELEVEN結合「把愛找回來」公益募款平台同步響應3月21日國際森林日、3月22日地球一小時，3月19日至3月25日消費者透過OPENPOINT App線上捐款給指定4大生態環保類別公益團體，單筆捐款滿額將送贈禮。

統一超商好鄰居文教基金會首度邀請「世界自然基金會」地球一小時國際團隊與在地「自然保育與環境資訊基金會」，攜手打造《關燈一小時．為地球充電》手掌繪本中文、越南語雙版本，獨家搭配DIY紙上關燈遊戲，好鄰居基金會官網上的繪本及相關素材提供免費下載，可於ibon列印或下載後自行列印使用。

統一超商好鄰居文教基金會共同倡議地球一小時活動，打造《關燈一小時．為地球充電》手掌繪本中文、越南語雙版本。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會共同倡議地球一小時活動，打造《關燈一小時．為地球充電》手掌繪本中文、越南語雙版本。圖／統一超商提供
7-ELEVEN結合「把愛找回來」公益募款平台，自3月19日至3月25日推出關燈一小時為森林發聲線上捐款促捐活動，持續鼓勵各年齡層加入節能減碳守護山林作為。圖／統一超商提供
7-ELEVEN結合「把愛找回來」公益募款平台，自3月19日至3月25日推出關燈一小時為森林發聲線上捐款促捐活動，持續鼓勵各年齡層加入節能減碳守護山林作為。圖／統一超商提供
今年統一超商首度邀請菲律賓7-ELEVEN超過4,000家門市加入響應「地球一小時」。圖／統一超商提供
今年統一超商首度邀請菲律賓7-ELEVEN超過4,000家門市加入響應「地球一小時」。圖／統一超商提供
統一超商今年首度於北、中、南三地舉辦關燈互動打卡體驗活動，3月15日至3月23日邀請民眾體驗按鈕一鍵關閉7-ELEVEN門市招牌燈（圖為泰安服務區南站與東山服務區體驗裝置示意）。圖／統一超商提供
統一超商今年首度於北、中、南三地舉辦關燈互動打卡體驗活動，3月15日至3月23日邀請民眾體驗按鈕一鍵關閉7-ELEVEN門市招牌燈（圖為泰安服務區南站與東山服務區體驗裝置示意）。圖／統一超商提供

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