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春遊好Chill！找小物賺抽獎 iPhone 16、五星住宿獎不完

聯合新聞網／ 台北訊
即日起至4月7日，來女子漾頻道找小物賺抽獎，iPhone 16、五星住宿等你來拿！ 圖片提供／聯合新聞網
即日起至4月7日，來女子漾頻道找小物賺抽獎，iPhone 16、五星住宿等你來拿！ 圖片提供／聯合新聞網

春天的天氣舒爽宜人，是最適合出遊的季節！即日起至4月7日，聯合新聞網女子漾推出《春遊好Chill 尋寶趣》線上活動，只要能找到旅遊小物，就能免費領取LINE POINTS好禮，還有機會贏取iPhone16、台北老爺住宿、AI吹風機及摺疊烘衣機等超值大獎，讓你開心出遊、好禮帶回家！

近年來，國內旅遊熱潮持續升溫，台灣各地的特色景點成為旅人必訪清單。從浪漫的阿里山賞櫻、小琉球的海龜共遊，到九份的懷舊老街與日月潭的靜謐湖光，都是民眾最愛的春遊選擇。對於忙碌的現代人來說，旅行不只是探索世界的方式，更是讓身心充電的重要時刻。透過一場短暫的旅行，拋開工作壓力，讓自己重新找回活力與靈感。

為讓更多人也能於工作之餘享受樂趣，即日起至4月7日，本次《春遊好Chill 尋寶趣》活動簡單又紓壓！只要前往女子漾頻道內，抓取2個旅遊小物並登入udn會員挑戰成功，即可立即獲得LINE POINTS 5點好禮，人人有機會！若使用LINE帳號登入參加，還能加碼抽CITY CAFE提貨券。天天都來參加挑戰，更有機會贏得iPhone16、台北老爺住宿、AI吹風機等豪華大獎，讓這個春天充滿驚喜！活動網址：https://lihi2.com/1PdYs

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