車窗隔熱紙透光率掀討論 路權團體籲前、側方70%以上

交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引。路權團體呼籲，前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少70%以上，制定科學化標準，後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準。

還路於民行人路權促進會今天發布新聞稿，前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少70%以上，後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準，確保兒童、婦女及執法人員的安全，同時兼顧車內隱私需求，而作為準大眾運輸工具的計程車，應接受更嚴格的車窗透光率管制，確保乘客與行人安全。

還路於民行人路權促進會指出，低透光率車窗可能導致駕駛無法清楚辨識行人，即使行人穿著亮色衣物，仍會在駕駛視線中顯得黯淡，降低識別度，進而增加事故發生的風險。另外，若違規車輛在人行道上倒車，而後擋風玻璃透光率過低，駕駛將難以察覺車後兒童，進一步提高碰撞風險。

針對有民眾主張前後車窗應維持一致以求美觀，還路於民行人路權促進會表示，公共安全應優先於個人習慣，透光率標準不應受主觀審美綁架。

有部分民眾擔心不貼隔熱紙可能因日照影響車內材質，進而引發燃燒風險。還路於民行人路權促進會認為，車輛內裝材料的阻燃性應由車廠負責，並受相關標準規範，車內物品的妥善擺放則屬使用者責任，皆不應成為使用低透光率隔熱紙的理由。

至於有人擔心，不貼隔熱紙可能導致眩光問題，還路於民行人路權促進會說，眩光問題並非無解，駕駛可透過標配遮陽板、於前擋風玻璃上緣合法安裝低透光率隔熱紙，或配戴專業偏光眼鏡，有效降低白天的眩光影響，也確保夜間行車安全。

有關車內隱私，還路於民行人路權促進會表示，公共道路為共享空間，隱私權並非絕對。例如，駕駛與行人透過眼神交流或手勢示意，是維持交通安全的重要互動，合理的視線交流有助於降低事故風險，不能以隱私權作為不管制的理由。