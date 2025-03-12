快訊

旅客報到受影響 桃機第二航廈停電原因揭曉

不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍…子彈貫穿右腳踝

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

車窗隔熱紙透光率掀討論 路權團體籲前、側方70%以上

中央社／ 台北12日電
交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引。路權團體呼籲，前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少70%以上，制定科學化標準，後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準。示意圖／ingimage
交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引。路權團體呼籲，前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少70%以上，制定科學化標準，後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準。示意圖／ingimage

交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引。路權團體呼籲，前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少70%以上，制定科學化標準，後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準。

還路於民行人路權促進會今天發布新聞稿，前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少70%以上，後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準，確保兒童、婦女及執法人員的安全，同時兼顧車內隱私需求，而作為準大眾運輸工具的計程車，應接受更嚴格的車窗透光率管制，確保乘客與行人安全。

還路於民行人路權促進會指出，低透光率車窗可能導致駕駛無法清楚辨識行人，即使行人穿著亮色衣物，仍會在駕駛視線中顯得黯淡，降低識別度，進而增加事故發生的風險。另外，若違規車輛在人行道上倒車，而後擋風玻璃透光率過低，駕駛將難以察覺車後兒童，進一步提高碰撞風險。

針對有民眾主張前後車窗應維持一致以求美觀，還路於民行人路權促進會表示，公共安全應優先於個人習慣，透光率標準不應受主觀審美綁架。

有部分民眾擔心不貼隔熱紙可能因日照影響車內材質，進而引發燃燒風險。還路於民行人路權促進會認為，車輛內裝材料的阻燃性應由車廠負責，並受相關標準規範，車內物品的妥善擺放則屬使用者責任，皆不應成為使用低透光率隔熱紙的理由。

至於有人擔心，不貼隔熱紙可能導致眩光問題，還路於民行人路權促進會說，眩光問題並非無解，駕駛可透過標配遮陽板、於前擋風玻璃上緣合法安裝低透光率隔熱紙，或配戴專業偏光眼鏡，有效降低白天的眩光影響，也確保夜間行車安全。

有關車內隱私，還路於民行人路權促進會表示，公共道路為共享空間，隱私權並非絕對。例如，駕駛與行人透過眼神交流或手勢示意，是維持交通安全的重要互動，合理的視線交流有助於降低事故風險，不能以隱私權作為不管制的理由。

擋風玻璃 路權

延伸閱讀

國小監視器拍到她家挨告侵害隱私 學者：公權力應保障隱私權

台中又見球棒隊…欠150萬當街砸爛車痛毆 殺人未遂送辦

台中梧棲婦人出門晨運竟遭撞斃 肇事駕駛稱：趕上班閃避不及

罷綠團體自籌資源引藍基層怒 藍青年軍：自墊路權押金

相關新聞

一款油降低罹癌護心臟！哈佛大學研究：每天吃奶油死亡風險增12%

你早餐是選擇抹上奶油，還是淋上橄欖油呢？

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

台大醫院竟出現玻璃天花板，立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢...

影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格也飆漲，農業部長陳駿季預估3、4月間香蕉價格會逐漸平穩，2月底農業部就開始推動...

醫界「性平調查報告」權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴率低

醫界權勢性騷嚴峻，台北市醫師工會今公布全台醫師「性平調查報告」，其中異性戀女性有超過一半曾遭到性騷擾，是異性戀男性的9....

桃機二航廈停電 機場公司：將釐清事件原因並究責處分

桃園國際機場第二航廈今天中午發生停電，主建築部分區域無電可用，旅客至航空公司櫃檯辦理報到、出境安檢受到影響。機場公司表示...

跨醫學中心就醫不用再申請病歷 衛福部：預計2年內完成

醫療電子病歷相互流通，有助民眾就醫便利。衛福部今舉辦「台灣醫療資訊標準大平台啟動會議暨FHIR工作坊」，衛福部次長呂建德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。