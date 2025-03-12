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一款油降低罹癌護心臟！哈佛大學研究：每天吃奶油死亡風險增12%

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐選擇抹上奶油還是淋上橄欖油，可能對健康長壽產生影響。示意圖／ingimage
早餐選擇抹上奶油還是淋上橄欖油，可能對健康長壽產生影響。示意圖／ingimage

早餐是選擇抹上奶油，還是淋上橄欖油呢？這個看似微小的選擇，卻可能對健康長壽產生深遠影響。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書表示，一項針對超過22萬人，歷時33年的哈佛大學大型研究揭示，食用油對我們的死亡風險與癌症風險有著顯著影響，尤其是奶油與植物油的選擇。

研究顯示：奶油與植物油的健康差異

該研究指出，動物性奶油（即來自牛乳等動物乳製的天然奶油）與植物油（如橄欖油、大豆油、芥花油等）在健康方面的影響截然不同。奶油含有較高比例的飽和脂肪與膽固醇，容易導致血脂異常與身體發炎反應，進而增加心血管疾病及癌症風險。而植物油則富含不飽和脂肪酸，特別是Omega-3脂肪酸，並且含有抗氧化物質，這些成分有助於保護心臟並降低癌症風險。

飲食習慣與死亡風險的關聯

研究結果顯示，經常食用奶油的人，其整體死亡風險比少吃奶油的人高出約15%。相反地，常使用植物油的人，整體死亡風險則降低約16%。具體來說，每天用10克植物油取代同等份量的奶油，能顯著降低約17%的死亡風險與癌症死亡風險。值得注意的是，這種替換對心血管疾病的死亡風險並無顯著影響。

此外，每增加5克的植物油（如橄欖油、芥花油或大豆油）的攝取，每日的死亡風險分別降低約15%、8%和6%。而每增加10克奶油的攝取，則會使癌症死亡風險增加約12%。

健康專家的建議

這項研究的結果與美國心臟協會及美國膳食指南一致，這些指南建議應減少飽和脂肪的攝取，並改用多元不飽和脂肪及單元不飽和脂肪，以降低慢性疾病風險。研究團隊指出，每天用約15克的植物油取代同等份量的奶油，可能有助於降低過早死亡的風險。

李柏賢表示，早餐選擇植物油還是奶油，或許會成為健康長壽的關鍵。李柏賢建議，煎、炒、烤時可多使用橄欖油、芥花油或大豆油，這些植物油不僅有益健康，也能提升料理的風味。如果是麵包，則可以沾橄欖油或搭配酪梨泥、堅果醬等，作為奶油的健康替代品。雖然偶爾享受奶油無妨，但最好避免每日食用。

李柏賢也提醒，雖然植物油相對較健康，但仍需適量攝取，避免過多攝取導致血脂異常與熱量過高。

早餐 死亡 脂肪

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