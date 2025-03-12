醫界權勢性騷橫行…逾5成女性曾被騷擾 勞動部：可走外部申訴

台北市醫師工會今公布全台醫師「性平調查報告」指出，高達57.1%異性戀女性曾遭性騷擾，是異性戀男性的9.6倍，申訴比例卻極低。台大醫學系教授黃韻如指出，住院醫師受訓時跟主管是稱呼老師、學生，但在法律上屬於勞工，現行申訴制度並不友善。除此，逾半數女性曾被詢問婚育規畫，是男性的4倍。勞動部籲，修正後的性別工作平等法新增外部申訴機制，勞工若不服調查或雇主未處理性騷事件，可向地方主管機關申訴。

勞動部表示，依「性別平等工作法」規定，雇主對求職者在招募、甄試、進用等階段，不得有差別待遇。如受僱者在面試過程中遭遇上開情形，可向工作所在地勞工行政主管機關申訴，經認定違反懷孕歧視禁止規定，依法處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布姓名。

勞動部也說，雇主知悉受僱者於執行職務中遭受性騷擾，應依所訂定規範，採取立即有效的糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查，並提供或轉介被害人諮詢、醫療或心理諮商等必要服務等。若為僱用受僱者100人以上的醫療機構，依法應組成申訴處理單位及調查小組，小組應有外部人員參與，並有保密及迴避規定。

勞動部進一步指，性工法雖未明定須公開申訴處理單位的名單，但新法已完善外部申訴處理機制，只要雇主未處理或申訴人不服調查結果，均得向地方主管機關提起申訴，由外部公權力機制進行更為公正客觀的調查及處理。

此外，針對權勢性騷，性工法已明定雇主於調查期間，得暫時停止或調整其職務，避免影響調查。性騷擾行為調查屬實，最重可解僱。行為人如為最高負責人或僱用人，最高可處100萬元罰鍰。此外，利用權勢性騷者，法院得因被害人請求，酌定1至3倍懲罰性賠償金；行為人為最高負責人或僱用人，酌定3至5倍懲罰性賠償金。

為提供被害人保護及扶助，勞動部已盤整各地方政府提供性騷擾被害人的各項資源，於勞動部官網上線。