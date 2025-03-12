另一種醫美 成大醫：關節置換挽救病人行動自尊

隨著2025年台灣邁入超高齡社會，慢性共病及骨骼肌肉老化議題，也使骨關節炎手術需求持續上升，成大醫院一般骨科主任張志偉今分享單腔式膝關節置換術，可提供更好的生理功能、更快的恢復及較少的手術風險，讓年齡不成為阻礙步伐的因素。

台南一名年近80歲的蘇姓老翁因感覺到左膝關節常有疼痛、僵硬及腫脹等情形，且已無法久站，前往診所檢查確診是骨關節炎後，曾進行幾次增生治療，但效果不如預期，輾轉到成大醫院就醫後，經張志偉診斷，發現蘇翁左膝已出現晚期關節病變，建議以手術治療。

張志偉說，蘇姓老翁上下骨頭雖已相「貼合」且下肢內翻變形，在起身及下樓時都會有明顯疼痛、無力甚至軟腳情形，好在病變侷限在內側，最後選擇以微創方式進行單腔室人工膝關節置換術，術後約3天即可出院，且不到2個月就無需助行器輔助，恢復正常活動。

他說明，骨關節炎又稱為「退化性關節炎」，早期可採保守治療，像是體重控制、物理治療、短期藥物控制或增生治療等，但若成效不如預期或身體狀況不宜長期用藥，則可考慮手術介入，常見方式以關節鏡下皺襞清除、軟骨移植、矯正截骨及全膝關節置換手術等。

張志偉表示，與全膝關節置換術或矯正截骨術相比，單腔室膝關節置換術可真針對關節嚴重病變部位進行置換，大範圍保留原生結構，對於年長者來說，若骨關節炎局限於1或2個脛骨隔室，該手術可提供更好的生理功能、更快的恢復和較少手術風險。

近年來骨關節炎因有年輕化的趨勢，張志偉認為，「關節置換手術也是一種醫美手術」，是挽救病人的行動自尊，不過，他也提到，單腔室膝關節置換術目前臨床應用數目有限，且針對平時活動度較大、體重過重的病人而言，恐有較高的翻修風險，因此手術前應尋求專業醫師的建議與評估。