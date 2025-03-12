新社桃子著果率僅剩1成 江啟臣要求農政單位出手止損

台中桃子種植新社、東勢是重要的桃產區，然而，原訂4月份要採收的果實，僅剩1成著果，損害率高達9成，立法院副院長江啟臣接獲桃農反映，緊急前往勘災，發現果樹因為開花期遭遇低溫、大雨，導致著果率不佳，要求農政單位調查災損範圍，提供必要救助外，也請相關單位盡快提供解方。

繼枇杷、高接梨穗陸續出現農損災情後，桃子也傳出災損，立法院副院長江啟臣今天率同農政相關單位人員，前往新社區多處果園現勘，農業局表示，台中桃子種植面積約1100多公頃，新社、東勢各占3分之1，低海拔就有900多公頃，面對天災已讓辛苦栽種的農民欲哭無淚。

桃農馮先生表示，原本一棵桃樹該有200斤的果實，如今卻僅剩不到20斤，他種植的三分地，即將採收卻遭逢災害，恐怕將血本無歸，江啟臣說，「極端氣候來臨，沒有人是局外人。」

江啟臣表示，今日現勘除了關心桃子災損情況，也要求農政單位調查災損範圍，統計包括新社、東勢、太平等區的災損情況，並提供必要救助，針對符合規定者，應從速從簡辦理天然災害救助；此外，也請相關單位提供解方，不要讓農民朋友對極端氣候束手無策。例如請農政單位研議設置「示範性溫室」，應結合節能設備，以省電、省水、無蟲無毒的模式規劃自動化設施，並朝向「AI農業」的方向努力，防患自然災害的發生