吉伊卡哇、小八化身壽司料 現身北捷車廂

吉伊卡哇與好夥伴們化身壽司，現身台北捷運車廂。北捷表示，這次超高人氣的吉伊卡哇與壽司業者合作，看著吉伊卡哇身上背著鮪魚、小八捆在玉子燒，成為粉絲打卡拍照，並預告在4月14日前都有機會一起搭車。

北捷表示，這次是繼三麗鷗HELLO KITTY彩繪列車、迪士尼米奇米妮彩繪列車與皮卡丘彩繪列車後，吉伊卡哇也搶搭浪潮，更有超高人氣的小八、烏薩奇、獅薩、栗子饅頭等好朋友們，並且搭配玉子燒、鮭魚卵、鮪魚肚、甜蝦等美食。

北捷表示，IP上捷運已經成為熱門趨勢，每位耳熟能詳的卡通人物出現在捷運車廂，只要在4月14日前，都可以和可愛的吉伊卡哇搭車。