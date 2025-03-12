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台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢驗是否懷孕。圖／台北市醫師職業工會提供
立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢驗是否懷孕。圖／台北市醫師職業工會提供

台大醫院竟出現玻璃天花板，立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢驗是否懷孕。台大醫院醫務秘書陳彥元指出，出發點立意良善，擔憂後續檢查X光會對胎兒有輻射暴露危險。

台北市醫師職業工會今揭露調查，有近六成女性曾經在入職時被詢問是否有懷孕、育兒打算。林月琴說，這類問題是給女性從業人員的軟性警告、軟釘子，玻璃天花板一直存在職場。

「難道懷孕就不能當住院醫師？」，林月琴表示，新進住院醫師健檢卻針對已婚女性，要加價130元檢驗是否懷孕。台大醫院已經是國內頂尖醫院卻還是發生這類狀況。台北市醫師職業工會更表示，不只新進住院醫師，新進護理師同樣也要加價驗孕。

陳彥元指出，調查近期有新進人員科部，包含教學部、安全衛生室、護理部、家庭醫學部等是否有要求驗孕，經查後是人事室單子上有寫要加130元檢驗是否懷孕。原因是考量新進人員健康檢查要照X光，希望在沒有懷孕狀態下檢查，降低胎兒輻射暴露，出發點良善，醫學上屬於合理考量。

陳彥元指出，檢驗懷孕跟是否結婚並無關係，勞基法早有相關規定，懷孕並不會影響新進人員職涯發展，醫院也有針對懷孕醫師的權益也規範，對需要值班的新進人員更有保障。若是外界有疑慮，醫院會考慮是否取消驗孕，但懷孕婦女照X光必須自行負責，不少女性並不了解自己是否懷孕。

台大醫院 懷孕 醫師

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