醫分享人工3D列印海綿體 有望「小火腿腸變大熱狗」

泌尿科醫師呂謹亨近期分享，一國際研究團隊利用水凝膠為材料，3D列印出海綿體、白膜及尿道海綿體的陰莖模型，成功重建陰莖組織，並在動物實驗中恢復其勃起與生殖功能。未來有望用於勃起功能障礙與佩羅尼氏症等疾病的治療，也替人造器官移植開闢新路，以人工3D列印海綿體為例，有機會讓人從「小火腿腸變成大熱狗」。

呂謹亨日前在粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享陰莖相關的衛教資訊。他表示，陰莖是由中間包著尿道的尿道海綿體，與兩條陰莖海綿體所構成，陰莖海綿體充血時，可使陰莖脹大勃起，但是勃起功能，還是需要神經血管的調控及運輸血液充血。

目前的人工陰莖，是利用人工合成的柱狀物或水球取代海綿體，達到勃起的功能，「柱狀人工陰莖」平常折彎藏起來，需要時再扳直使用；「水球人工陰莖」較為自然，沒有充水時呈現自然狀態，需要時按下開關、充水勃起。呂謹亨指出，兩者都非天然的海綿體，感受度差很多，近期有國際團隊研究出3D列印海綿體，有機會彌補最後的缺憾。

呂謹亨也提醒，影響勃起的因素包括年紀、睪固酮、神經、血管、慢性病、心理因素、藥物等，如因其他原因造成的勃起功能障礙，就不是僅僅更換人工海綿體可以解決的。

《IFLScience》報導，這個3D列印海綿體的議題，是有國際研究團隊利用水凝膠為材料，3D列印出包含海綿體、白膜及尿道海綿體的陰莖模型，成功重建陰莖組織，並在動物實驗中恢復其勃起與生殖功能，成果已刊登在《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）期刊。

呂謹亨指出，這種植入物模仿陰莖的海綿體，長度為2.46英吋（62.5毫米）。研究團隊在兔子和豬身上進行測試，竟將繁殖成功率提升至100％，不僅有機會用於勃起功能障礙與佩羅尼氏症（Peyronie's disease）等疾病的治療，也為未來人造器官移植開闢新路。

除可能治療性功能外，這個3D海綿體在泌尿科領域，可能還有其他重要用途。呂謹亨表示，其中一項就是「陰莖增大增粗手術」，現行的手術大多是用填充物，例如最常用的異體真皮片、異體真皮粉，或者是自體脂肪、蛋白粉、蛋白片、玻尿酸等，但都是填充在皮下組織，並不是讓海綿體變大，只是讓皮變厚，所以勃起變硬的部分還是不變，且增大的範圍有一定的限制。

呂謹亨舉例，這就像夜市賣的大熱狗，越大支常常只是粉裹得越厚，其實裡面的肉是固定的；人工3D列印海綿體，就有機會可以客製化，讓真正勃起變硬的部分，達到想要的粗度與長度，「讓你真的從小火腿腸，變成大熱狗」。

另一項就是陰莖彎曲疾病，「佩羅尼氏症」（Peyronie’s disease）治療。呂謹亨指出，這是一種陰莖海綿體白膜上出現纖維化斑塊，導致陰莖彎曲、變形和勃起疼痛的疾病，目前的治療方式，分成保守治療與手術治療。

呂謹亨說，保守治療如口服藥物、藥膏、注射藥物、再生引子注射、低能量震波、局部能量治療、陰莖牽引療法；手術治療則如內斯比手術、海綿體整形術、白膜摺疊術以及組織移植等。