兒童發展篩檢延遲上路惹議 台大兒童醫院院長曝原因

立法委員羅廷瑋日前因台大醫院兒童發展篩檢未開診，邀集衛福部國健署、健保署及台大醫院高層討論，被外界誤傳為「找官員去罵」。台大兒童醫院院長李旺祚今天表示，事發時自己正在國外，未能親自說明，但院方是希望把篩檢做到最好，才延遲上路，每年在台大出生的孩子很多，門診要消化篩檢壓力較大，規畫部分病人分流至北護分院，同時將加開門診，預計近期就能上路。

李旺祚表示，台大兒童醫院對政府政策全力支持，不過，在台大醫院出生的孩子很多，要讓孩童全數在台大總院完成6次兒童發展篩檢有其困難，數月前開始與分院溝通，鎖定地理位置接近，且有開設夜診的北護分院，希望讓部分孩童至北護分院受檢，為方便總院醫師安排孩童受檢，必須進行系統嫁接，否則醫師要登出總院系統，進入分院系統才能掛號，恐讓家長排隊時間延長。

台大兒童醫院藉健兒門診，為兒童施打疫苗，並進行7次預防保健服務等既有業務。李旺祚說，在兒童發展篩檢上路前，家長不必擔心，醫師在健兒門診若發現疑似發展遲緩問題，會轉介兒童神經科進一步評估，這在國健署政策頒布前已行之有年，自己就是小兒神經科醫師，時常接到其他醫師轉來孩子看診，管道暢通無虞。

李旺祚表示，醫院資訊室各項業務均有排程，因總院分院兒童發展篩檢系統介接需要時間設計，再花一些時間才能上路，將擇日向國人說明，除請部分孩子到北護分院篩檢外，為避免家長在門診等候時間延長，或掛號必須排程等待，醫院也將加開篩檢門診，形成完整配套，把業務做到最好。

「希望信任台大、在台大生產家長，孩子後續篩檢也在台大體系進行，如發現問題，可轉回總院小兒神經科、復健科評估。」李旺祚表示，委員關心兒童篩檢服務，是展現善意，並無對錯之分，自己因當下人在國外，不清楚出席協調會議的教授是否有被罵等情況，也不便說明，但台大一定會展現負責任態度，把兒童發展篩檢做到最好。