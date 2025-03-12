國旅1日遊占7成！為提高留宿率 觀光署祭4支箭活絡觀光

國人出國旅遊熱度不減，去年出過旅遊總支出高達1兆191億元，不僅超過疫前紀錄，更首度破兆創歷史新高，反觀國旅花費僅4646億元，比前一年衰退6.2％。為提升國人國旅意願，觀光署將祭出4支箭因應，包含分眾活動有亮點、交通推出優惠、善用AI、區域旅遊發展提高住宿率。

去年國人出國高達1684點96萬人次，出國旅遊總支出高達1兆191億元，創下首度破兆紀錄，但國旅花費相比前一年卻下滑。觀光署長周永輝今出席旅遊安全周記者會，接受聯訪時表示，在振興國旅部分，觀光旅將與22縣市政府攜手推動。

周永暉強調，國旅數字並沒有減少，但國人國旅1日遊比率太高，占約7成，2天1夜占約2成，盼未來2天1夜的國旅比率可以提高。

周永暉表示，為提高國人2天1夜住宿，將透過4大方向來改善，首先是希望活動化，分眾活動要有亮點；交通上多些優惠，盼地方政府也能多提供優惠措施或是抽獎，另外，台灣觀光巴士目前在花蓮推出1折優惠，5月19日後有3折優惠，台灣好行持電子票券享半價優惠，類似優惠措施也將持續推動。

第三，善用AI數據分析，周永暉指出，引客很重要，地方政府也要做相關引客活絡措施；周永暉提到，也有地方政府開始到國外一線城市行銷；第四，區域旅遊，像是北北基桃、雲嘉南、高屏，還有微笑南灣包含台南、高雄、台東、花蓮，區域攜手發展旅遊，有助於國旅留宿。

周永暉說，未來將朝上述4大方向推動，優惠措施部分，地方政府也提供伴手禮。