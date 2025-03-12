影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格也飆漲，農業部長陳駿季預估3、4月間香蕉價格會逐漸平穩，2月底農業部就開始推動在大型賣場設置蔬果平價專區，農業部也不會開放香蕉進口來平抑香蕉價格。

陳駿季今天到苗栗國立聯合大學參加植樹活動，受訪答覆目前香蕉價格飆高的問題。

陳駿季表示，近來香蕉的確很貴，今天批發價約為108元，香蕉生長要10個月，現在生產上市的香蕉是在去年五、六月栽種的，但去年碰上3個颱風，估計香蕉46％受影響減產；國內香蕉先從高屏地區開始上市，農業部在今年2月底就已注意到香蕉價格持續上揚的趨勢，因此在全聯、家樂福等大型賣場推動農產品平價專區，除了供應香蕉，也還有其他蔬果，希望提供優質且價格平穩的蔬果給消費者。

他呼籲說，蕉農收成就靠一季，他們去年的心血被颱風「沒收」，目前產量少、價格高的情況也請消費者多擔待；農業部預估3、4月香蕉價會逐漸趨向平穩。