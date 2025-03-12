影／七旬婦右肩痛到無法拿筷子、睡不著 肱骨部分竟已壞死

彰化縣一名70歲婦人右肩痛到無法舉手洗頭、拿筷子，甚至常痛得無法入睡，雖曾就醫打類固醇止痛，但仍愈來愈嚴重，經員榮醫療體系員生院區骨科醫師姜良諭診療後發現，她的右肩旋轉肌腱已斷裂，肱骨也部分壞死，在接受反式人工肩關節置換手術後，現在已能拿筷子吃飯，終於能好好睡覺了。

老婦人去年初右側肩膀痛到無法拿筷子吃飯，甚至連上廁所脫褲子都只能用左手，她先到某醫院求診，注射了含類固醇的止痛劑，打了2、3個月未改善，又到另2家醫院就診，仍未見好轉，而且她還得照顧中風的兒子，實在苦不堪言，最後經人介紹才到員生骨科治療。

姜良諭表示，女病患晚間常痛到醒來，肩膀活動角度也越來越受限，經核磁共振檢查，發現她的旋轉肌腱已經斷裂，肩關節內出現積水，甚至肩膀肱骨頭也部分壞死，根據經驗，這類患者只進行肌腱修補手術效果有限，因此為她做反式人工肩關節置換手術。

姜良諭說，反式人工肩關節置換手術與傳統人工肩關節的差異在於其結構設計是相反的，不像傳統人工肩關節那樣依賴旋轉肌腱的功能，而是能夠讓患者自行活動，原本球狀的關節結構應該位於肱骨頭上，但這款反式人工肩關節的球狀設計則是安裝在肩胛骨的肩盂上。

婦人今年初手術，上月回診，肩膀上舉角度從原本僅能舉到約30、40度，提高到90度，姜良諭說，這類患者術後經二至三個月復健，通常可以舉高到 120 度甚至更高角度，婦人的疼痛感也明顯改善，已能拿筷子吃飯，晚上也能安穩入睡。

姜良諭提醒民眾，如果肩膀持續疼痛，上舉角度越來越受限，應及早就醫檢查，在初期症狀較輕時，可透過再生治療或注射治療即可獲得初步緩解；嚴重的患者需要微創關節鏡肌腱修補手術恢復功能，如果病情發展到關節變形甚至壞死，則可能需要考慮反式人工肩關節置換手術，重新恢復肩膀功能。

根據資料顯示，頻繁或長期使用類固醇可能讓肌腱與韌帶變脆，增加撕裂風險，特別是肩膀部位，姜良諭說，過度注射可能導致旋轉肌腱受損或斷裂，嚴重還會導致肱骨頭部分壞死，使疼痛與活動受限問題惡化，與使用類固醇劑量、使用時間及個人體質有關，因此建議不要一味依賴類固醇注射來緩解疼痛。