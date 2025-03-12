桃機二航廈停電 機場公司：將釐清事件原因並究責處分

桃園國際機場第二航廈今天中午發生停電，主建築部分區域無電可用，旅客至航空公司櫃檯辦理報到、出境安檢受到影響。機場公司表示，事故原因仍待釐清。

機場公司表示，桃園機場第二航廈今天（12日）中午12時發生停電事件，影響範圍為第二航廈主體1至4樓及P4停車場。機場公司於12時05分成立緊急應變小組，維護廠商於12時13分辦理電力轉供，並於13時13分完成復電。

機場公司指出，電力異常期間改接備用電源或是改採人工應變方式維持旅客報到及通關安檢作業。至機場空側跑滑道助航燈光、空橋運作，機坪航機導引系統等均正常，航班起降未受影響。

機場公司對造成旅客不便表達真摯歉意。後續將釐清事件原因並究責處分，落實維護作業程序，確保機場營運順遂。