86歲阿嬤中風口齒不清手腳無力 南投醫院搶救緊急取出腦血栓

南投縣86歲婦人上周突然肢體無力、口齒不清送醫急救，南投醫院發現是大腦動脈梗塞性腦中風，在腦中風團隊評估後，由神經外科醫師陳奕安和心導管團隊立刻執行「動脈內血栓移除治療」，取栓過程順利，成功挽回一命。

南投縣無重度級急救責任醫院，部立南投醫院為了讓民眾能夠得到即時完善的緊急醫療照護服務，民國109年成立心導管中心，提供心臟冠狀動脈導管治療，拯救急性冠狀動脈心臟病患。今年透過醫學中心支援計畫，開始施行腦動脈取栓治療，搶救腦梗塞患者。

86歲婦人患有心房顫動，平時可正常活動，上周家人發現她肢體無力、口齒不清，疑似腦中風送南投醫院急診，透過影像檢查顯示右側中大腦動脈梗塞性腦中風，在腦中風團隊評估後，由三軍總醫院神經外科陳奕安醫師（支援衛福部南投醫院）及心導管團隊立刻進行「動脈內血栓移除治療」，順利取出栓塞，成功搶救生命。

南投醫院表示，腦血管疾病長年占據國人十大死因，112年衛福部十大死因統計，腦中風排第四位，每年有上萬人因腦中風而死亡。由於腦中風發生相當突然，除了死亡率高，還有很高的機率導致失能，把握黃金治療時間相當重要，立即搶救才能盡力保留器官功能，減少嚴重後遺症。

而缺血性腦中風占所有腦中風七成，南投醫院醫療團隊會針對病人的狀況，評估使用靜脈注射血栓溶解劑或動脈血栓移除治療，提升預後效果，讓南投鄉親獲得妥善醫療服務。