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非法露營區1761處「超過合法11倍」觀光署：加強取締

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
根據觀光署最新統計，目前全台還有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區居高不下，為合法露營區的11倍。圖為桃園市露營場現況。圖／桃園市環保局提供
根據觀光署最新統計，目前全台還有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區居高不下，為合法露營區的11倍。圖為桃園市露營場現況。圖／桃園市環保局提供

每年露營的「露友」達數百萬，觀光署2022年7月起發布「露營場管理要點」，輔導業者合法化，但至今全台仍有1761處不合法露營區，為合法露營區的11倍。觀光署表示，露營區正逐步輔導業者合法化，另補助地方政府加強取締非法旅宿。

根據觀光署最新統計，目前全台還有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區居高不下，為合法露營區的11倍。

觀光署長周永暉表示，露營區一部分在水源保護區的列管還沒鬆綁，有專案輔導，新設的露營區都沒有問題，都是合法的，舊的非法露營區也輔導合法化，逐漸縮小範圍，將跨部會合作。

交通部觀光署將每年的3月16日至3月22日訂為「旅遊安全周」，與中央部會、直轄市及縣市政府、相關觀光公協會等公、私部門，舉辦旅遊安全宣導、講習、訓練等活動，分別就景區旅遊、旅宿、遊程及好行等4大面向強化旅遊安全宣導，盼遊客在景區旅遊、主題遊程、入住旅宿及搭乘台灣好行、觀巴時皆能獲得正確旅遊安全訊息，開心出遊，平安相隨。

針對露營合法化部分，周永暉表示，露營區正逐步輔導業者合法化，另也會補助地方政府加強取締非法旅宿，並提醒食宿遊購行等旅遊安全，開心遊平安歸。

周永輝說，住宿部分也提倡合法旅宿，盼業者共同塑造旅遊安全環境，夜間旅遊安全如燈會等；露營區興起，帳篷鉚釘晚上絆倒人會受傷等，都要留意，希望民眾開心遊、平安歸。

周永暉 觀光署 露營區

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