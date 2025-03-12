紫斑蝶飛國道每分鐘逾278隻 高公局啟動國道讓蝶道措施

每年春季為紫斑蝶遷徙時期，由於今天紫斑蝶飛越國道已超過每分鐘278隻，交通部高公局今年第1次啟動國道讓蝶道措施，今天上午8時50分至下午1時30分，封閉國道3號北上253k至251k林內路段外側車道，高公局呼籲，用路人通過時，若遇紫斑蝶通過，保持正常車速行駛，不可驟然停車或減速觀賞，維護行車安全。

春天是紫斑蝶遷移繁殖的季節，美麗嬌客不畏重重困難北返，交通部秉持人本交通理念，除致力提供安全及優質的道路行車環境外，近年持續保護各類動、植物及生態環境，以尊重生命之保育理念，提供優質的行車路廊。

高公局中區養護工程分局表示：台灣西部紫斑蝶春季往北遷徙路線，每年在雲林縣林內鄉觸口地區穿越國道3號林內段。自2007年起至今，持續進行保護紫斑蝶飛越國道的措施。

今年2月21日即完成該路段紫斑蝶防護網設置，共計1100公尺，並採國道讓蝶道方式，在紫斑蝶飛越國道時，當蝶量達每分鐘250隻次以上，即配合封閉外側車道，以降低車流對紫斑蝶遷徙造成之傷害，因此致死率已由2007年百分之3，大幅降低至2024年千分之1.82，為台灣美麗的蝴蝶生態盡一份心力。