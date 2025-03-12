桃園機場2航廈停電旅客錯愕 桃機緊急啟動備用電源

桃園機場第二航線今經傳停電，影響許多出國旅客，據了解，今天上午就陸續有異常，中午12時許就全面停電，行李行李轉盤停擺、安檢也暫時停止。桃園機場公司表示，已於下午1時13分完成復電，後續會釐清停電原因並究責處分。

桃園機場公司表示，有關今天第二航廈中午12時分停店事件，影響範圍為第二航廈主體1至4樓及P4停車場。事發後，公司於12時5分成立緊急應變小組，維護廠商於12時13分辦理電力轉供，並於13時13分完成復電。

電力異常期間，改接備用電源或是改採人工應變方式維持旅客報到及通關安檢作業；至機場空側跑滑道助航燈光、空橋運作，機坪航機導引系統等均正常，航班起降未受影響。

機場公司表示，對造成旅客不便表達真摯歉意。後續將釐清事件原因並究責處分，落實維護作業程序，確保機場營運順遂。

例外，有民眾拍攝到現場出現煙霧，疑似有失火的情況，桃園機場公司表示，現場並沒有失火，而是備用電力柴油發電機啟動。