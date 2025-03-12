醫界權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴比例極低

立法委員林月琴、台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民、台大醫學系教授黃韻如，上午一起出席記者會。醫界「性平調查報告」指出其中異性戀女性有超過一半曾遭到性騷擾，是異性戀男性的9.6倍，然而申訴比例極低，多數是因為沒心力處理。台大醫學系教授黃韻如指出，住院醫師受訓時跟主管是稱呼老師、學生，但在法律上屬於勞工，現行申訴制度並不友善。

根據調查報告，57.4%的女性曾被詢問過關於結婚或孕產育兒打算的問題，而男性僅有25%。台北市醫師職業工會性平委員會主任委員于政民指出，女性遭遇此問題是男性的4倍，因上級主管擔心懷孕育兒影響工作分配，玻璃天花板問題仍在，跟七年前調查相比甚至更加嚴重。

另針對性騷經驗的調查，異性戀男性中僅有12.2%曾遭遇性騷擾；而異性戀女性則有高達57.1%。于政民說，女性與性少數男性最容易遭遇權勢性騷擾，其中願意申訴比例極低，異性戀男性無人申訴，異性戀女性也僅有5.7%。常見理由如「沒時間或心力處理」占66%、「情況未達需尋求協助的程度」占62%、「申訴也無濟於事」占55%、「缺乏足夠證據」占48%。