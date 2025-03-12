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今PM2.5亮紅燈 台南學校教室開空調因應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區復興國小設有火箭造型的空品監測器，並有詳細的說明，綠燈顯示空品達到標準。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小設有火箭造型的空品監測器，並有詳細的說明，綠燈顯示空品達到標準。記者鄭惠仁／攝影

台南市今天空品持續不佳，早上上學時段是空氣品質最不好的時候，到校後，學校都依規定開空調，也請學生戴口罩，減少戶外活動。環保局表示，空品不佳會持續到明天，周五才會改善，出門需做好防護。

台南市今天上午7點多，設在市中心、安南區、新營區的空品測站都是亮紅燈，空氣品質不佳，這個時候正是學生上學的時候，老師除了請學生戴口罩，因依規定天氣太熱或空氣品質不佳可開冷氣，老師也關上教室主要窗戶，並開空調，以維學生健康。

東區復興國小校長陳茂盛說，該校大門進入大樓玄關處設有火箭造型的空品監測器，一到校時，顯示的細懸浮微粒數據超標，數據是紅色字體，立即依照教育局的SOP流程，教師開空調、戴口罩、減少戶外活動等因應。到了9點多數據顏色降為黃色，接著轉為綠色，接近中午時，PM2.5降為每立方公尺25.2。

台南市環保局表示，因高壓迴流，受輻射冷卻影響導致大氣邊界層偏低，今天空品上半天仍不佳，南市防制指揮中心不解除，持續執行應變措施減緩空品不良，預估明天午後新一波東北季風增強，空品逐步改善。

另，近中午陽光照射，霧氣散去且地表升溫使海風增強，環境風場轉偏北風吹拂，中部地區汙染物有機會傳遞致台南，水平及垂直擴散條件雖有轉佳，AQI仍以對敏感族群不健康為主。預估晚間環境風場轉偏南風，不受中部縣市影響且起霧機率稍降低，汙染物累積情形稍有減緩。預計明天風弱，清晨至上午空氣易轉差，下午後稍微好轉。

空品不佳，環保局提醒民眾外出請記得做好防護，戶外活動建議先查詢空氣品質

台南市東區復興國小設有火箭造型的空品監測器，並有詳細的說明，綠燈顯示空品達到標準。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小設有火箭造型的空品監測器，並有詳細的說明，綠燈顯示空品達到標準。記者鄭惠仁／攝影

台南 環保局 空氣品質

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