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石門水庫水位漲一倍 明天鋒面轉冷下雨 春耕水情樂觀

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫水位增加至242公尺逼近245公尺滿庫，水量較去年同日增加一倍多，水情樂觀。記者曾增勳／翻攝
石門水庫水位增加至242公尺逼近245公尺滿庫，水量較去年同日增加一倍多，水情樂觀。記者曾增勳／翻攝

中央氣象署預測明天起兩波鋒面滯留台灣，天氣轉冷，桃園市石門水庫在前波雨勢挹注，今天上午水位增加至242公尺，逼近245公尺滿庫，與去年水情吃緊，水位降至227.9公尺，水量相差一倍。北區水資源分署表示，隨著春耕插秧田期用水需求量大，民生、產業用水，目前水庫水情相對樂觀，穩定供水無虞。

石門水庫自今年幾波雨勢助長下，至今天中午12時，水庫水位增至242.94公尺、蓄水量達1.8億噸、蓄水率達87.87%，新竹寶山、寶二水庫蓄水量亦超過90%成，尤其石門水庫水情穩定，與2024年3月12日同日的水位227.9公尺、蓄水率41.6%、蓄水量8555萬噸比較，水量增加一倍多。

北區水資分署分署長郭耀程認為，隨著春耕整田期到本月20日，之後進入本田期用水量減少，目前水情相對樂觀，供水穩定。北區水資分署表示，明天即將兩波鋒面報到，氣溫下降、天氣轉雨，石門水庫集水區可能帶來降雨，亦有助水庫又入流量，在春耕期間及民生、產業供水需求下，維持供水無虞。

石門水庫水位增加至242公尺逼近245公尺滿庫，水量較去年同日增加一倍多，水情樂觀。圖／北區水資分署提供
石門水庫水位增加至242公尺逼近245公尺滿庫，水量較去年同日增加一倍多，水情樂觀。圖／北區水資分署提供

石門水庫 鋒面

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