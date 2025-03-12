石門水庫水位漲一倍 明天鋒面轉冷下雨 春耕水情樂觀

中央氣象署預測明天起兩波鋒面滯留台灣，天氣轉冷，桃園市石門水庫在前波雨勢挹注，今天上午水位增加至242公尺，逼近245公尺滿庫，與去年水情吃緊，水位降至227.9公尺，水量相差一倍。北區水資源分署表示，隨著春耕插秧田期用水需求量大，民生、產業用水，目前水庫水情相對樂觀，穩定供水無虞。

石門水庫自今年幾波雨勢助長下，至今天中午12時，水庫水位增至242.94公尺、蓄水量達1.8億噸、蓄水率達87.87%，新竹寶山、寶二水庫蓄水量亦超過90%成，尤其石門水庫水情穩定，與2024年3月12日同日的水位227.9公尺、蓄水率41.6%、蓄水量8555萬噸比較，水量增加一倍多。