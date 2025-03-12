快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

玉管處鼓勵長輩親近自然 4場免費導覽瓦拉米步道

中央社／ 南投縣12日電

鼓勵長輩親近大自然，玉管處4月、5月在東部園區瓦拉米步道辦理4場免費導覽，包含身心療癒時光、創意手作體驗等內容，歡迎50歲以上民眾、三代同堂家庭參加。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天透過新聞稿表示，響應淨零綠生活政策及因應高齡化社會趨勢，鼓勵樂齡族群親近自然，4月26日、5月3日、5月10日、5月17日辦理4場結合玉山東部園區瓦拉米步道桐花美景與自然生態的「玉山樂齡，山風漫步」導覽活動。

玉管處表示，歡迎50歲以上民眾或三代同堂家庭免費參加活動，每1場2小時、限額30人，盼參加者透過輕鬆步道健行體驗、人文與自然生態導覽、製作紀念卡片、欣賞桐花盛開山林風光等內容，深入了解玉山園區豐富自然生態與野生動物保育使命。

活動特色包含解說員及解說志工引領參加者漫步桐花盛開步道，並認識特有鳥類與珍稀植物，以及在自然環境進行簡單心靈與呼吸放鬆練習，釋放壓力舒展身心，再透過製作紀念卡片、留下玉山腳下珍貴回憶，活動結束每人可領取限量南安小熊宣導品。

桐花 玉山國家公園 自然生態

延伸閱讀

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

玉山家樂福聯名卡合作終止 換發升級玉山Unicard

使用ATM要露全臉！玉山董事長：車手不但戴口罩 還有這些特徵

中壢樂齡中心開學 超過1400名長者報名

相關新聞

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

桃園國際機場驚傳停電！今天中午12點整，桃園國際機場第二航廈中央區域停電，12點13分啟用備用電源，12點23分左右恢復...

醫界「性平調查報告」權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴率低

醫界權勢性騷嚴峻，台北市醫師工會今公布全台醫師「性平調查報告」，其中異性戀女性有超過一半曾遭到性騷擾，是異性戀男性的9....

跨醫學中心就醫不用再申請病歷 衛福部：預計2年內完成

醫療電子病歷相互流通，有助民眾就醫便利。衛福部今舉辦「台灣醫療資訊標準大平台啟動會議暨FHIR工作坊」，衛福部次長呂建德...

明起雷陣雨下4天 氣象署：下周一晚到周二晨最冷探10度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今天多雲到晴好天氣，但明起鋒面影響，全台有陣雨或雷雨，尤其周四到周六要留意短延時強降雨。...

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

台大醫院竟出現玻璃天花板，立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢...

醫分享人工3D列印海綿體 有望「小火腿腸變大熱狗」

泌尿科醫師呂謹亨近期分享，一國際研究團隊利用水凝膠為材料，3D列印出海綿體、白膜及尿道海綿體的陰莖模型，成功重建陰莖組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。