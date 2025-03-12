反覆痛風又常疲累 檢查腎功能竟剩5% 醫：毒素高20倍

65歲的修車廠老闆蔡先生2年前卻因食慾不振、身體疲憊、痛風反覆發作等原因，嚴重影響工作和生活品質，輾轉就醫發現腎功能僅剩正常人的5%。醫師指出，這代表器官都被毒素影響，尿毒素增加10至20倍，甚至講話會有毒氣的味道，還好有居家腹膜透析，不只提升體力和精神，就連朋友或熟客都看不出他是洗腎病友。

台灣過去被稱為「洗腎王國」，不過國人洗腎發生率在2022年首度出現負成長。台灣腎臟醫學會腹膜透析醫療事務委員會副主任委員鍾牧圻表示，健保數據指出，目前採用血液透析病人數仍高過腹膜透析，但居家腹膜透析不僅能大幅降低醫療機構的負擔，也提高腎友居家自主管理性，健保去年也編列4億預算鼓勵加強使用。

腹膜透析大使藍葦華就提到，自己曾在戲劇中詮釋罹患末期腎臟病病友，透過角色的揣摩，發現腎友能夠在家中進行治療，甚至可以利用睡覺時進行透析，不僅提升生活品質，也降低生活負擔，顛覆了他過去對於「洗腎」的想像。

蔡老闆2年前因為食慾不振、身體疲憊，2小時就要放下工作先休息，又因持續血便而就醫檢查並住院觀察，才發現腎功能僅剩正常人的5%，尿酸持續升高，當時在病床上已毫無體力的他，連下床走路都會痛到爆哭，甚至想放棄治療，後來轉往台中榮總就醫，醫療團隊建議安排洗腎，因為才經歷過受困在病床的折騰，蔡老闆了解生活品質的重要性，堅持選擇居家腹膜透析。

鍾牧圻說，大部分的尿酸要靠腎臟代謝，由於蔡老闆的腎功能只剩5%，代表毒素幾乎排不出來，尿毒素增加10至20倍，所有器官會被毒素影響，會很疲倦、吃東西容易嘔吐，且講話會有毒素味道，讓他完全沒辦法工作，且反覆痛風發作、導致生活品質很差，覺得自己人生好像快到終點。

後來蔡老闆選擇居家腹膜透析，可以獨自完成換液，生活也恢復正常，朋友都看不出他是洗腎病友，胃口及體力明顯改善，尿酸值也穩定，精神變得更好。鍾牧圻表示，一般民眾會認為，居家腹膜透析對環境相當要求，其實只要患者有意願，醫療團隊幾乎都能協助，在家裡的一個小房間就能操作。

對於許多人擔心的感染，中華民國腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來指出，台灣在腹膜透析方面的照護品質優異，腹膜炎發生率平均每5年僅一次、低於國際指標平均，而腹膜透析感染風險更低於血液透析，若出現問題，只要及早在門診進行抗生素治療，就可避免住院；血液透析一旦感染恐為全身性感染，可能需要住院治療。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，台灣邁入超高齡社會，愈來愈多中高齡者選擇繼續工作，除了追求自我實現，也為維持健康生活型態。近年來，在國際間被大力推廣的居家腹膜透析，也已逐漸取代需固定往返醫院治療的血液透析，不僅治療時間較為彈性、免扎針，還能延長保留腎功能，政府也鼓勵醫院及基層透析診所組成共同照護團隊。

腎臟病防治基金會營運長吳苡璉提到，「以生活為中心」的居家腹膜透析，讓腎友能在家中自行操作，治療過程更為便捷且貼近日常生活，搭配雲端監控系統，醫療團隊可遠端即時監測，透過持續且穩定地排除代謝廢物與水分，讓腎友的飲食選擇更貼近一般日常生活，除了需適量控制醣類攝取外，水分、鉀與磷的管理相對靈活，能攝取足夠的蛋白質，減少飲食限制，進一步提升生活的便利性與舒適度。