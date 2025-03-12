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跨醫學中心就醫不用再申請病歷 衛福部：預計2年內完成

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長呂建德表示，台灣健保醫療非常強，但電子病歷資訊標準沒有統一，須建立標準化，預計2年內統整全國23家醫學中心，往後跨醫學中心就醫，醫院間資訊互相流通，民眾不用再申請病歷帶到下一家看診。記者沈能元／攝影
衛福部次長呂建德表示，台灣健保醫療非常強，但電子病歷資訊標準沒有統一，須建立標準化，預計2年內統整全國23家醫學中心，往後跨醫學中心就醫，醫院間資訊互相流通，民眾不用再申請病歷帶到下一家看診。記者沈能元／攝影

醫療電子病歷相互流通，有助民眾就醫便利。衛福部今舉辦「台灣醫療資訊標準大平台啟動會議暨FHIR工作坊」，衛福部次長呂建德表示，台灣健保醫療非常強，但電子病歷資訊標準沒有統一，須建立標準化，預計2年內統整全國23家醫學中心，往後跨醫學中心就醫，醫院間資訊互相流通，民眾不用再申請病歷帶到下一家看診。

呂建德說，各醫療院所有不同的電子病歷系統，往後將透過「國際醫療資料交換標準」（FHIR）系統進行統一與整合，達到作業標準化，並統一病歷紀錄格式，確保醫療機構間互通資訊、數據，「如同每輛車的車體不同，但有一樣的底盤」，不同於過往病歷交換時要印出紙本，未來可以透過網際網路互相流通。

呂建德說，目前將針對醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所、衛生所等將分別建立資訊平台，如基層診所使用健保署的院內資訊系統(HIS)，地區醫院、衛生所則為重點輔導對象。

衛福部資訊處長李建璋說，整合各醫院間的資訊流通，第一步是建標準、第二步建平台，解決醫療院所城鄉差距，目前健保署已與13家網路平台業者及數發部合作，共同建置雲端電子病歷平台，讓基層診所直接訂立電子病歷，降低成本。

李建璋表示，衛福部正在針對衛生所訂立公版的電子病歷「黑熊版」，往後會持續訂立相關指引，目前「台灣醫療核心資料集」已納入性別、年齡、身高、慢性病、用藥等常用109個基礎欄位項目。目前將於醫學中心優先建立，原因是醫學中心資訊人員多達1、200人，資訊資源豐沛，可以先達到互通資訊的標準。

李建璋說，面對醫院資安的威脅，這次馬偕、彰基醫院受到駭客利用勒索軟體攻擊，衛福部已推出教戰守則，目前針對60家關鍵基礎醫院完成教育訓練，未來電子病歷系統互相流通後，將開發出更多防毒軟體，且擴及更為全面，各醫院不用重複開發，這是往後資訊平台建立後的一大優點。

李建璋指出，這次醫院遭到國外駭客團體有系統攻擊，並非醫院疏失，不會去咎責醫院，但為避免往後醫療資訊遭到駭客攻擊，將建議醫院針對醫院端的資料進行加密，即使被駭客入侵竊取資料，流出後也無法使用，進一步加以防範。

衛生所 醫學中心 電子病歷

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