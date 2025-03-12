快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

聽新聞
0:00 / 0:00

右腳無痛感、左側無力 35歲工程師洗澡突發急性罕病

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院神經外科主任謝政達表示，布朗－斯奎爾德症候群大多發生於頸椎第五交節椎間盤病變。圖／國泰醫院提供
國泰醫院神經外科主任謝政達表示，布朗－斯奎爾德症候群大多發生於頸椎第五交節椎間盤病變。圖／國泰醫院提供

一名35歲的林姓電腦工程師，已有多年反覆的頸部痠痛情形，以為是姿勢問題，曾接受傳統脊椎整復調整，但未見症狀改善。某天洗熱水澡時，發現右腳沒感覺，伴隨左側手腳無力，就醫診斷為罕見的急性脊髓病變「布朗－斯奎爾德症候群」（Brown-Sequard Syndrome，BSS）。

國泰醫院神經外科主任謝政達表示，這種急性脊髓病變的症狀發作時，會有劇烈疼痛感或是伴隨肢體無力，可能導致感覺功能喪失和肌肉癱瘓，患者常以為是中風。以這名男性電腦工程師為例，在病發前已有半側無法握力拿東西、走路會腿軟，另一側對熱水沒有溫痛感覺，就醫才發現罹患罕見疾病。

謝政達指出，布朗－斯奎爾德症候群是一種在脊髓受到側向半切時發生的症候群，這名工程師診斷為頸椎第五、六節椎間盤破裂向左側突出，導致嚴重脊髓壓迫。其表現方式為同側運動功能減弱，以及對側疼痛與溫度感覺喪失，所以主訴「身體像被分兩半」。

據文獻統計，自1928年首次發現這種罕病後，全球因頸椎椎間盤破裂導致布朗－斯奎爾德症候群的個案數，僅約70例，多見於男性，平均發病年齡約47歲，且大多發生於頸椎第五交節椎間盤病變。而林先生才35歲就罹患此病，推估可能與其職業需長期久坐和姿勢不良有關。

謝政達強調，長期久坐、姿勢不良皆會造成頸椎過度負擔，導致椎間盤退化與破裂。布朗－斯奎爾德症候群的發病過程快速且具有挑戰性，尤其當症狀初期僅為單側肢體的輕微無力時，容易被誤診為其他脊椎、神經或是急性中風問題。

布朗－斯奎爾德症候群有脊髓半側受壓的特性，治療目標是迅速緩解壓迫，恢復脊髓的正常功能。謝政達說，透過適當的手術方式，包括椎間盤切除術和脊椎穩定手術，多數病人可達到良好的神經功能改善。另外，加上個別化復健計畫有助於加速運動和感覺功能的恢復。

謝政達提醒，當出現頸部疼痛伴隨肢體功能異常，如無法握物、肢體麻木或感覺缺失時，應高度警覺並尋求專業神經外科醫療評估，避免因誤診或延誤而導致永久神經損傷。民眾日常需保持良好姿勢習慣、適當運動及定期檢查，包括避免過度勞損，降低脊椎退化與椎間盤破裂的風險。

長期久坐、姿勢不良皆會造成頸椎過度負擔，導致椎間盤退化與破裂。圖／123RF
長期久坐、姿勢不良皆會造成頸椎過度負擔，導致椎間盤退化與破裂。圖／123RF

中風 謝政達 運動

延伸閱讀

NBA／8年換5位教練心很累！福克斯揭露離開國王內幕

MLB／紅襪超級新秀像誰？教頭點名NBA綠衫軍布朗

5位前任國防部長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

庫克群島總理訪陸引反對黨抨擊 挺過不信任投票

相關新聞

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

桃園國際機場驚傳停電！今天中午12點整，桃園國際機場第二航廈中央區域停電，12點13分啟用備用電源，12點23分左右恢復...

醫界「性平調查報告」權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴率低

醫界權勢性騷嚴峻，台北市醫師工會今公布全台醫師「性平調查報告」，其中異性戀女性有超過一半曾遭到性騷擾，是異性戀男性的9....

跨醫學中心就醫不用再申請病歷 衛福部：預計2年內完成

醫療電子病歷相互流通，有助民眾就醫便利。衛福部今舉辦「台灣醫療資訊標準大平台啟動會議暨FHIR工作坊」，衛福部次長呂建德...

明起雷陣雨下4天 氣象署：下周一晚到周二晨最冷探10度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今天多雲到晴好天氣，但明起鋒面影響，全台有陣雨或雷雨，尤其周四到周六要留意短延時強降雨。...

醫界權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴比例極低

立法委員林月琴、台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民、台大醫學系教授黃韻如，上午一起出席記者會。醫界「性平調查報告」指...

今PM2.5亮紅燈 台南學校教室開空調因應

台南市今天空品持續不佳，早上上學時段是空氣品質最不好的時候，到校後，學校都依規定開空調，也請學生戴口罩，減少戶外活動。環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。