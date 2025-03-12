快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

101雲海美景空拍師沈張鴻 鍾愛獨特視野

中央社／ 宜蘭縣12日電
空拍師沈張鴻11日在申請相關許可之下，利用空拍機穿透台北101周邊的雲層，成功捕捉到呈現101大樓頂端在雲海之上宛如仙境的日出美景。（沈張鴻提供）中央社
空拍師沈張鴻11日在申請相關許可之下，利用空拍機穿透台北101周邊的雲層，成功捕捉到呈現101大樓頂端在雲海之上宛如仙境的日出美景。（沈張鴻提供）中央社

空拍師沈張鴻昨天與團隊在天時、地利與人和情況下，透過空拍機穿透台北市信義區雲層，捕捉到台北101大樓頂端在雲海的日出美景。8年前他因鍾愛高空景色投入空拍，如今成為他的正職。

民國59年出生在宜蘭的沈張鴻，國中時就愛上遙控飛機，當時在祖母經費資助下買了一台把玩，但當時因不熟悉操作，飛了2次就摔壞，不過對高空機具的興趣自此萌芽。

他在專科時期主修電子科，畢業後一度投入資訊業，但因市場淘汰率高，加上為照顧家鄉年邁的雙親，多年前毅然返鄉從事其他工作。

沈張鴻表示，過去他的興趣是平面攝影。8年前，他發現空拍的角度與視野不同於平面攝影後，決定把相機與鏡頭賣了，改買空拍機等設備，自此轉換興趣投入空拍。

除了宜蘭各地包含太平山的雪景，沈張鴻也在國內其他知名景點拍攝；2022年金門大橋通車日，他也不忘前往留下歷史性的高空紀錄。如今，空拍工作已成為他的正職，於各地接案，現在也是國立宜蘭大學無人機應用暨智慧農業碩士班學生。

談起昨天清晨拍到101大樓建物頂端在雲海上的日出美景，他認為要符合天時、地利與人和3大要件，才能有這樣的作品。

他說，每年初春北方冷空氣與南方暖空氣交會時，容易出現低空雲海，但多半停留在基隆外海，很少有機會進入台北盆地，更別說覆蓋整個台北盆地；當這種高度約300公尺的低空雲海一旦進入，台北市區內僅剩主體建築高508公尺的101大樓才會露頭在雲海之上。

至於地利方面。沈張鴻指出，101大樓位在台北市信義區，鄰近松山機場、屬管制範圍，一般空拍機限高60公尺；團隊早在1個月前就向交通部民用航空局申請拍攝，且不能於飛機起飛時作業。昨天日出時，松山機場起飛航班少，剛好讓空拍機可升空拍攝。

沈張鴻說，在昨天的拍攝前原本一度不看好能完成任務，所幸其他團員太熱愛這樣的挑戰，堅持前往現場拍攝，加上還有另1名在幕後的氣象專家精準預測整片低空雲海會進入台北盆地；幕前幕後的工作夥伴相互配合，成功拍到所願畫面。

沈張鴻認為，國內現行空拍相關法令日趨嚴格，且常因許多因素滾動式修正，但在執法人力卻沒辦法跟上腳步，也擠壓合法空拍者的生存空間。

此外，沈張鴻說，國內禁飛區也愈來愈多，合法空拍者雖依規定申請，但申請時間總是曠日廢時，甚至有時還需1個月的時間，希望政府多聆聽與了解合法空拍者的心聲。

空拍師沈張鴻11日在申請相關許可之下，到台北101大樓附近空拍，成功捕捉到台北101頂端在雲海之上的美景，網友們讚嘆「神的視角」。（沈張鴻提供）中央社
空拍師沈張鴻11日在申請相關許可之下，到台北101大樓附近空拍，成功捕捉到台北101頂端在雲海之上的美景，網友們讚嘆「神的視角」。（沈張鴻提供）中央社

宜蘭大學 松山機場 空拍機

延伸閱讀

真的有彩虹橋？女子搭飛機看到「已逝毛孩玩球」淚崩：馬麻我很好喔

影／新光三越氣爆空拍機曾搜尋 中市消防獲贈2部有熱顯及投擲功能

上海設低空無線電頻譜安全專委會 低空經濟添隱形翅膀

驚豔！228連假出遊 草嶺石壁櫻花季空拍美景宛如調色盤

相關新聞

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

桃園國際機場驚傳停電！今天中午12點整，桃園國際機場第二航廈中央區域停電，12點13分啟用備用電源，12點23分左右恢復...

醫界「性平調查報告」權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴率低

醫界權勢性騷嚴峻，台北市醫師工會今公布全台醫師「性平調查報告」，其中異性戀女性有超過一半曾遭到性騷擾，是異性戀男性的9....

跨醫學中心就醫不用再申請病歷 衛福部：預計2年內完成

醫療電子病歷相互流通，有助民眾就醫便利。衛福部今舉辦「台灣醫療資訊標準大平台啟動會議暨FHIR工作坊」，衛福部次長呂建德...

明起雷陣雨下4天 氣象署：下周一晚到周二晨最冷探10度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今天多雲到晴好天氣，但明起鋒面影響，全台有陣雨或雷雨，尤其周四到周六要留意短延時強降雨。...

醫界權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴比例極低

立法委員林月琴、台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民、台大醫學系教授黃韻如，上午一起出席記者會。醫界「性平調查報告」指...

今PM2.5亮紅燈 台南學校教室開空調因應

台南市今天空品持續不佳，早上上學時段是空氣品質最不好的時候，到校後，學校都依規定開空調，也請學生戴口罩，減少戶外活動。環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。