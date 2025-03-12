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快訊／4萬紫斑蝶突湧出飛越國道 國3北上林內緊急封道

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
大量紫斑蝶今過境雲林縣林內鄉。記者陳雅玲／翻攝
大量紫斑蝶今過境雲林縣林內鄉。記者陳雅玲／翻攝

有「清明蝶」之稱的紫斑蝶每年北返遷徙必過境雲林縣林內鄉，今雲林豔陽高照，上午出現大量紫斑蝶飛越國道3號林內段，每分鐘一度有690隻紫蝶通過，高公局已緊急封道讓蝶，管制時間將持續到下午一時30分，創下有史以來最早封道讓蝶紀錄。

紫斑蝶每年清明節前後從南部北返遷徙，先遣部隊通常於3月中下旬通過林內鄉，台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥指出，今年3月4日就觀測到每分鐘210隻紫斑蝶通過，當天有一萬多隻紫斑蝶過境，是有史以來最早記錄，可能與今年冬天寒冷時間較久，突然放晴讓大量紫斑蝶飛出蝶谷。

雲林縣議員張維崢就住在林內鄉，他表示，今天一大早，在家門口就陸陸續續看到紫斑蝶通過，非常驚喜，遷徙的時間比往年來得還要早，他也趕緊到國道下方了解封路讓蝶的狀況。

陳瑞祥表示，今天早上8點對就看到大量紫斑蝶從坪頂山上飛出，８時50分監測到每分鐘319隻，已超過國道封道標準每分鐘250隻，10時10分時每分鐘已達690隻，截至11時，估計已有4萬隻紫蝶過境。

高公局從上午8時50分至下午1時30分封閉國道3號北上253k至251k林內路段外側車道，提醒請用路人通過此路段時，如遇紫斑蝶通過，請保持正常車速行駛，千萬不可驟然停車或減速觀賞，以維護高速公路行車安全。

高公局今啟動封道讓蝶。記者陳雅玲／翻攝
高公局今啟動封道讓蝶。記者陳雅玲／翻攝
大量紫斑蝶今過境雲林縣林內鄉，縣議員張維崢（左）關心高公局封道讓蝶情形。記者陳雅玲／翻攝
大量紫斑蝶今過境雲林縣林內鄉，縣議員張維崢（左）關心高公局封道讓蝶情形。記者陳雅玲／翻攝

國道 紫斑蝶 雲林

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