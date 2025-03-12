病人活不過1年 台大研究首曝小細胞肺癌「自帶發電機」

肺癌是台灣新國病，各類型肺癌中，占比10%小細胞肺癌，被稱為肺癌中癌王，與肺腺癌不同，多數與抽菸有關，轉移性高且增生快速，且因惡化機轉不明，已30多年沒有新藥可用。台大醫院跨國與英國弗朗西斯・克里克研究院合作，發現小細胞肺癌具神經發電能力，導致增生快速，台大醫院外科部主任陳晉興說，「腫瘤治療就像拆違建，要斷水斷電，阻斷血流及電力，但小細胞肺癌卻自備發電機。」

陳晉興表示，台灣肺癌發生人數、總死亡人數均在攀升，背後原因是治療方式有待改善，民眾罹患非小細胞肺腺癌比率高，小細胞肺癌雖占少數，但惡性度高、轉移速度快，病人發現罹病時，9成以上已是「擴散期」，形同癌症晚期，因缺乏有效藥物，病人只能仰賴傳統化療，五年存活率不及10%，多數病人「活不過一年」，平均存活時間僅7至10個月。

「數十年來，小細胞肺癌是被遺忘的一群，惡化原因不明，沒有新藥上市。」陳晉興表示，過去醫界認為癌細胞靠血流生長，研發血管新生抑制劑用於治療癌症，後來認為電力也與癌細胞發展有關，透過抑制細胞外部供電，阻止腫瘤生長，但非小細胞肺癌卻是例外，會透過自身神經組織，自行產生電力，刺激細胞快速增長。

英國弗朗西斯・克里克研究院博士、台大醫學院校友李力恩表示，小細胞肺癌是一種神經內分泌瘤，具「電氣活性」，會自主放電，機轉與癲癇、心律不整等不正常放電疾病類似，團隊研究發現，小細胞肺癌具電器活秀，且使用河豚毒素，可有效抑制非小細胞肺癌長期存活；小鼠研究也發現，抑制小細胞肺癌發電，小鼠腫瘤轉移減少，小鼠存活率延長。

該研究論文於2025年2月12日線上刊登於國際期刊「自然」(Nature)，首次證實小細胞肺癌自主產生電活性，直接促進腫瘤轉移惡化。台大醫院院長吳明賢說，找到腫瘤惡化機制為重要資產，可供藥廠研發新藥，對抗惡性度高，卻長期找不出致病原因的非小細胞肺癌。

李力恩說，除確診時就是非小細胞的病人，已有研究證實，肺腺癌病人疾病惡化或癌症復發時，會轉變為具神經細胞特性的非小細胞肺癌，目前癌症治療如化療、抗血管新生治療、免疫治療等，無法有效抑制腫瘤放電，利用神經學相關藥物，抑制小細胞肺癌神經放電，阻止腫瘤繼續生長，可利用抗癲癇等現有藥物進行研究，找出治療方式。