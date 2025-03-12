彰化至台南空氣品質亮紅燈 西半部擴散條件差

環境部表示，今天西半部擴散條件差，污染物易累積，截至上午11時許，彰化至台南空氣品質已出現紅色警示，西半部多達44測站為橘色提醒。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午11時許，已6測站空氣品質達紅色警示等級，皆位於彰化至台南間，另外已44測站空氣品質亮橘燈，分布在西半部各地。

環境部說明，今天因高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨及夜晚中部以北地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

環境部表示，預估今天花東空氣品質為「良好」等級；宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南短時間達紅色警示等級。

環境部說，明天至15日鋒面影響、16日至17日冷氣團南下影響，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件稍轉佳，中南部污染物稍易累積。

環境部提醒空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。