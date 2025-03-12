醫界「性平調查報告」權勢性騷增 57%女性曾遭性騷、申訴率低

醫界權勢性騷嚴峻，台北市醫師工會今公布全台醫師「性平調查報告」，其中異性戀女性有超過一半曾遭到性騷擾，是異性戀男性的9.6倍，然而申訴比例極低，多數是因為沒以心力處理。台大醫學系教授黃韻如指出，住院醫師受訓時跟主管是稱呼老師、學生，但在法律上屬於勞工，現行申訴制度並不友善。

根據調查報告，57.4%的女性曾被詢問過關於結婚或孕產育兒打算的問題，而男性僅有25%。台北市醫師職業工會性平委員會主任委員于政民指出，女性遭遇此問題是男性的4倍，因上級主管擔心懷孕育兒影響工作分配，玻璃天花板問題仍在，跟七年前調查相比甚至更加嚴重。

另針對性騷經驗的調查，異性戀男性中僅有12.2%曾遭遇性騷擾；而異性戀女性則有高達57.1%。于政民說，女性與性少數男性最容易遭遇權勢性騷擾，其中願意申訴比例極低，異性戀男性無人申訴，異性戀女性也僅有5.7%。常見理由如「沒時間或心力處理」占66%、「情況未達需尋求協助的程度」占62%、「申訴也無濟於事」占55%、「缺乏足夠證據」占48%。

黃韻如說，年輕住院醫師還不是獨當一面的專科醫師，還在接受專科醫師訓練，跟教授間還是以老師、學生相稱，但是法律上還是勞工，醫院場域中身份複雜。一旦遭遇權勢性騷，年輕醫師不敢申訴，會擔心未來考專科醫師時是否會針對、影響職涯發展，希望可以建立申訴前的緩衝諮商機制。

立法委員林月琴表示，2023年性平三法正式上路，但是醫療體系仍是保守體制，呼籲院內性騷調查事件應該要有外部專家，也要實務工作者，同時專家名單應公開透明，並且受過性平訓練；發生性平事件時被調查人員應該先調離職務。她指出，不少某些專家發言毫無性平觀念，應該先接受相關教育；自己也規畫在這會期提出性平法修法。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，性平委員憑單應公布，否則申訴人如何確定，委員中不會有涉嫌權勢性騷的教授。于政民呼籲，現行申訴制度應該重獲當事人信任，性騷事件評議委員應該要有規定外部委員比例，並且讓訴者看到加害者確實受罰、調離原職位。