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從雷諾瓦到梵谷 大都會博物館名作首度來台慶故宮百歲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
喬治秀拉《大碗島的星期天下午》 6月將隨《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》來台展出。圖／故宮提供 圖© The Metropolitan Museum of Art_3_Georges Seuart_Study for A Sunday on La Grande Jatte_image© The Metropolitan Museum of Art
喬治秀拉《大碗島的星期天下午》 6月將隨《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》來台展出。圖／故宮提供 圖© The Metropolitan Museum of Art_3_Georges Seuart_Study for A Sunday on La Grande Jatte_image© The Metropolitan Museum of Art

故宮今天正式宣布，故宮將與大都會博物館合作，攜手時藝多媒體共同呈獻《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》。此展將於6月14日至10月12日於故宮北部院區第二展覽館隆重登場，作為該館整修後正式啟用的首檔展覽，亦是大都會博物館首次來台展出重要典藏。

故宮表示，美國紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）自1870年成立以來，收藏橫跨五千年人類文明與藝術精華，每年吸引超過五百萬名來自世界各地的訪客。

此次展覽為大都會博物館首次來台展出重要典藏，精選38位藝術家的經典名作，涵蓋印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚、色彩的遊戲家馬諦斯，以及考特、高更、秀拉、畢沙羅等知名畫家，帶領觀眾飽覽近一世紀的西方藝術發展。

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由大都會博物館精心策展，遴選羅伯特•雷曼（Robert Lehman）捐贈予大都會博物館的珍貴藏品來台。1969年雷曼辭世後，其基金會向大都會博物館捐贈涵蓋文藝復興至20世紀時期，橫跨700年，總計2700件世界名作，而雷曼收藏為過去一個世紀間美國最為重要的私人藝術收藏之一。大都會博物館因此特別設立側廳為其展出，可見雷曼家族收藏之卓越價值。本次展覽精選其中81件繪畫和素描，作品範圍從印象派、後印象派到早期現代主義，跨越 19 世紀中葉至20 世紀中葉，讓觀眾近距離感受藝術大師筆下的非凡魅力。

展覽透過「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」及「水岸風光」五大主題，探索法國繪畫與素描的生動面貌。作品依年代順序排列，呈現一世紀以來藝術家對這些主題的多元詮釋與演變，引領觀眾跨越不同風格與媒材展開對話。展覽同時包含多位知名女性藝術家的畫作，如：瑪麗‧卡薩特、貝絲‧莫莉索及蘇珊‧瓦拉東等，展現西方現代藝術發展過程中，女性藝術家逐漸嶄露頭角，以獨特視角與風格開拓藝術表現的新面向。

故宮表示，故宮與美國大都會博物館的友好交流可追溯至1961年，當時院藏精品遠赴大都會博物館展出，1996年更舉辦「中華瑰寶展」巡迴全美四大城市，吸引近百萬觀眾。今年適逢故宮100週年院慶，為讓民眾在台灣即可欣賞國際級藝術作品，故宮攜手時藝多媒體特別引進大都會博物館珍藏，共同呈獻《從印象派到現代主義──美國大都會博物館名作展》，邀請民眾飽覽從印象派到早期現代主義的藝術精華。

●《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》將於6月中旬在故宮盛大開展。3月13日至3月31日早鳥優惠票限時發售，凡購買「早鳥雙人紀念套票」（售價770元），可獲得精美展覽紀念票卡組一組（內含紀念票卡2張）。更多購票與展覽資訊，請詳見時藝多媒體官方網站。

雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」 6月將隨《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》來台展出。圖／故宮提供© The Metropolitan Museum of Art_1_Auguste Renoir_Two Young Girls at the Piano_image© The Metropolitan Museum of Art
雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」 6月將隨《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》來台展出。圖／故宮提供© The Metropolitan Museum of Art_1_Auguste Renoir_Two Young Girls at the Piano_image© The Metropolitan Museum of Art
梵谷「花朵盛開的果園」 6月將隨《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》來台展出。圖／故宮提供 圖© The Metropolitan Museum of Art_4_Vincent Van Gogh_The Flowering Orchard_imageimage© The Metropolitan Museum of Art
梵谷「花朵盛開的果園」 6月將隨《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》來台展出。圖／故宮提供 圖© The Metropolitan Museum of Art_4_Vincent Van Gogh_The Flowering Orchard_imageimage© The Metropolitan Museum of Art

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