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不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。本報資料照片
富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。本報資料照片

葉酸、維生素B12是人體同半胱胺酸代謝過程的輔助因子，若長期攝取不足，恐增加心血管與腦血管的罹病風險，尤其是認知功能變差，導致失智症。榮新診所營養師李婉萍表示，多數人都知道孕婦和幼童要特別補充葉酸，幫助胎兒神經系統發育，不過，中老年人也要加強葉酸補充。

李婉萍指出，有許多研究顯示，葉酸不足，會讓人體內的同半胱胺酸上升，這種胺基酸如果無法代謝出體外，會提高失智症發生的機率。國人普遍有葉酸不足現象，據國健署「108到112年國民營養健康調查」結果，20至49歲育齡婦女中，有10.29%缺乏葉酸（血清葉酸濃度＜6ng／ml）。

國健署署長吳昭軍提醒，有懷孕計畫的婦女在備孕期間，應多注意葉酸攝取，以守護寶寶的發展與健康。在懷孕初期，特別要攝取足夠的葉酸，幫助胎兒

腦部中樞神經發育，也避免準媽咪出現疲倦、情緒低落、貧血等情形。

李婉萍分享，葉酸的健康功效除了維護神經系統的正常運作、胎兒先天性神經管缺陷，還有助於降低中風、心臟病的發作。她提醒，老年人因為身體機能老化，胃酸不足會影響葉酸及維生素B12的吸收，更應注意攝取深綠色蔬菜，或請醫師、營養師評估是否另補充葉酸錠。

國健署提供葉酸攝取4要訣，呼籲準媽咪從孕前開始預備，打下母嬰健康基礎。李婉萍建議，中老年人也要適量補充，降低心腦疾病風險、預防失智症。

1.平日攝取充足：懷孕初期是胎兒神經系統成長發育的重要階段，建議育齡婦女每日攝取400微克的葉酸，備孕中的婦女在孕前1個月至懷孕期間每日攝取600微克的葉酸，以供母體及胎兒所需。

2.多吃深綠蔬菜：菠菜、紅莧菜、空心菜等深綠色蔬菜含有豐富的葉酸，每日至少需攝取1至2碗，約2個拳頭大深綠色蔬菜，或是肝臟、蛋黃、豆類等，也是良好的葉酸來源。

3.高溫烹調要避免：葉酸是水溶性維生素B群的一種，容易在水中流失，或在高溫下被破壞，烹調時要避免煮太久，或用太高的溫度烹煮，避免食物中的葉酸流失。

4.額外補充要諮詢：葉酸並非攝取愈多愈好，每天的上限為1000微克，過多可能影響鋅的吸收。若日常飲食有攝取不足情形，若老年人牙口不好，可諮詢營養師給予飲食評估及建議。

失智症 懷孕 老年人

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