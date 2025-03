台灣印尼移工紀錄片「公園」 入選紐約First Look影展

文化部駐紐約台北文化中心與紐約動態影像博物館(Museum of the Moving Image, MoMI)合作,將於明(13)日晚間在第14屆「首先看影展」(First Look Festival),合辦台灣紀錄片《公園》(Taman-taman/Park)紐約首映,導演蘇育賢將出席映後座談。

駐紐約台北文化中心表示,「首先看影展」為動態影像博物館最重要年度電影專題節目之一,側重放映國際影壇具原創電影語彙的作品,包含錄像創作、實驗性質等勇於嘗試各種創新藝術形式的電影。

第14屆「首先看影展」即日起至16日連續5天,在動態影像博物館放映來自全球21國共38部電影。《公園》是繼2020年《灼人秘密》入選之後,暌違5年再度有台灣電影入選。

《公園》由公視出品,記錄2位印尼詩人相約在夜裡的台南公園會面,各自將白天在這座公園裡與印尼同胞們的相遇、相處等所見所聞所感,譜成詩歌,發想成計畫,於夜裡吟唱、想像並展開行動。

蘇育賢1982年出生於台南,自國立台南藝術大學造形藝術研究所畢業,作品以錄像裝置為主,亦多跨領域創作。針對作品《公園》,蘇育賢表示,「看著經由畫家取景、增減、潤色過的風景畫,有時候心靈可以被帶到更遠的地方去,有時候看著風景畫,想像著畫家隔著這張畫布面對景色,漸漸的也成為了風景的一部分」。