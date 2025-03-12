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台灣印尼移工紀錄片「公園」 入選紐約First Look影展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
紀錄片《公園》由公視出品，記錄2位印尼詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡與印尼同胞們的相遇、相處等所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，於夜裡吟唱、想像並展開行動。圖／動態影像博物館提供
紀錄片《公園》由公視出品，記錄2位印尼詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡與印尼同胞們的相遇、相處等所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，於夜裡吟唱、想像並展開行動。圖／動態影像博物館提供

文化部駐紐約台北文化中心與紐約動態影像博物館（Museum of the Moving Image, MoMI）合作，將於明（13）日晚間在第14屆「首先看影展」（First Look Festival），合辦台灣紀錄片《公園》（Taman-taman/Park）紐約首映，導演蘇育賢將出席映後座談。

駐紐約台北文化中心表示，「首先看影展」為動態影像博物館最重要年度電影專題節目之一，側重放映國際影壇具原創電影語彙的作品，包含錄像創作、實驗性質等勇於嘗試各種創新藝術形式的電影。

第14屆「首先看影展」即日起至16日連續5天，在動態影像博物館放映來自全球21國共38部電影。《公園》是繼2020年《灼人秘密》入選之後，暌違5年再度有台灣電影入選。

《公園》由公視出品，記錄2位印尼詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡與印尼同胞們的相遇、相處等所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，於夜裡吟唱、想像並展開行動。

蘇育賢1982年出生於台南，自國立台南藝術大學造形藝術研究所畢業，作品以錄像裝置為主，亦多跨領域創作。針對作品《公園》，蘇育賢表示，「看著經由畫家取景、增減、潤色過的風景畫，有時候心靈可以被帶到更遠的地方去，有時候看著風景畫，想像著畫家隔著這張畫布面對景色，漸漸的也成為了風景的一部分」。

影展詳情請上官網查閱。

紀錄片《公園》由公視出品，記錄2位印尼詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡與印尼同胞們的相遇、相處等所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，於夜裡吟唱、想像並展開行動。圖／動態影像博物館提供
紀錄片《公園》由公視出品，記錄2位印尼詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡與印尼同胞們的相遇、相處等所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，於夜裡吟唱、想像並展開行動。圖／動態影像博物館提供

博物館 紐約 電影

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