明起雷陣雨下4天 氣象署：下周一晚到周二晨最冷探10度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今天多雲到晴好天氣，但明起鋒面影響，全台有陣雨或雷雨，尤其周四到周六要留意短延時強降雨。周六到周日鋒面通過後，後方冷空氣南下，受強烈大陸冷氣團影響，周日到下周二清晨寒冷，全台有感，低溫下探10度。

此外，周六前包括金、馬及中部以北要注意濃霧；周六晚起沿海風強浪大，周日及下周一有長浪。

朱美霖指出，周四到周六有兩波鋒面，周四受第一波鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，西半部及花東有大雨，但仍屬偏溫暖天氣；周五到周六有第二波鋒面接近，各地仍有陣雨或雷雨，中部以北及宜蘭有較大雨勢。

周六、周日鋒面通過後，後方冷氣團南下，北海岸、西半部有陣雨或雷雨等較大雨勢；朱美霖說，周日明顯降溫轉冷，降雨也逐漸減緩。下周一及周二受冷氣團影響，只剩東半部偶雨，西半部則雨後多雲。