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明起雷陣雨下4天 氣象署：下周一晚到周二晨最冷探10度
中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今天多雲到晴好天氣，但明起鋒面影響，全台有陣雨或雷雨，尤其周四到周六要留意短延時強降雨。周六到周日鋒面通過後，後方冷空氣南下，受強烈大陸冷氣團影響，周日到下周二清晨寒冷，全台有感，低溫下探10度。
此外，周六前包括金、馬及中部以北要注意濃霧；周六晚起沿海風強浪大，周日及下周一有長浪。
朱美霖指出，周四到周六有兩波鋒面，周四受第一波鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，西半部及花東有大雨，但仍屬偏溫暖天氣；周五到周六有第二波鋒面接近，各地仍有陣雨或雷雨，中部以北及宜蘭有較大雨勢。
周六、周日鋒面通過後，後方冷氣團南下，北海岸、西半部有陣雨或雷雨等較大雨勢；朱美霖說，周日明顯降溫轉冷，降雨也逐漸減緩。下周一及周二受冷氣團影響，只剩東半部偶雨，西半部則雨後多雲。
溫度方面，朱美霖指出，今天偏暖熱，明天之後受鋒面影響，下雨時或雲量增多氣溫下降一點，感受較為舒適。北台灣今明兩天高溫在25到29度，但周六、周日鋒面通過之後氣溫一路下降，周日到下周二寒冷，周日到下周二清晨最冷，中南部也可感受這波強烈大陸氣團的威力。這波冷空氣最冷時間落在周一晚到周二清晨，中部以北及東北部，最低只有10、11度，其他地區約13、14度。
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