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3月12日植樹節為何也是國父逝世紀念日？曝最早起源地、代表意義

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是一年一度的植樹節。 圖／ingimage
今天是一年一度的植樹節。 圖／ingimage

今天是一年一度的植樹節，是旨在激發人們愛護森林、促進國土綠化、保護生態環境的節日。許多國家都透過立法確定植樹節，以提醒公眾森林對人類生存的重要性，並鼓勵人們積極參與植樹活動，從而增強環保意識。

最早設立植樹節的是美國內布拉斯加州。1872年4月10日，朱利葉斯·斯特林·莫頓在園林協會的會議中提出設立植樹節的建議，並成功說服州政府在同年實施。該州將每年4月的第3個星期三定為植樹節，並於1932年發行了世界上首枚植樹節郵票，郵票上畫有兩個兒童正在植樹的場景。

在中華民國，植樹節的設立源於民國4年（1915年），當時的著名林學家凌道揚深感國家林業發展不足，便提出了《森林救國論》，並與其他林學家一同向北洋政府請願，建議設立植樹節。由於中國民間有在清明節植樹的傳統，凌道揚等人提議將清明節定為植樹節。最終，北洋政府於同年批准了這一提案，並將清明節定為中華民國的植樹節。

孫中山在創建民國時，便表示：「造林是民生建設重要項目」。為了緬懷國父，政府於是在民國19年（西元1930年）時，將 3月12日國父逝世紀念日定為植樹節。政府還制定了《植樹節舉行造林運動辦法》，要求全國各地開展大規模的植樹造林活動，並確保每年持續舉行，從而促進了中華民國的綠化事業。

植樹節

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