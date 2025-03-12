今晚起降雨漸增 吳聖宇：周日轉冷到下周四下探7度

白天好天氣，但晚上要變天了。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面接近，今晚起降雨漸增，明天到周日各地有短暫陣雨或雷雨，但周日轉冷至下周四，低溫下探7度。

吳聖宇指出，今白天大致多雲到晴，鋒面今晚到明天清晨逐漸接近台灣北部海面，午夜過後到明天清晨有局部短暫陣雨，雨量不大。明天鋒面到台灣上空，各地普遍有短暫陣雨或雷雨，中北部沿海地區及花東沿岸可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇說，明天晚間之後鋒面結構減弱，雨勢減小，各地持續有短暫陣雨、局部雷雨。北部、東北部白天高溫略降至22-25度，中部及花東26-29度，南部仍有30度或以上高溫。

吳聖宇指出，周五各地有短暫陣雨機會，有些地方降雨不明顯。北部、東北部白天高溫22-24度，中部及花東25-28度，南部28-30度。周六清晨至上午各地仍有短暫陣雨，下午至晚間鋒面轉趨明顯，並且東移、南壓通過台灣上空，各地降雨增多，發生雷雨機會再度提高，周六晚間到周日(16日)清晨降雨明顯，中北部可能有局部較大雨勢。

溫度方面，周六白天北部、東北部高溫維持22-24度，中部及花東25-28度，南部28-30度，晚間到周日清晨中北部、東北部空曠地區低溫降至14-16度，南部及花東空曠地區17-20度。

吳聖宇指出，周日水氣仍多，清晨到白天有短暫陣雨，晚間之後降雨逐漸縮減或停止。溫度明顯轉冷，北部、東北部白天高溫只剩下16-18度，中部及花蓮地區降到20-22度，南部及台東24-26度。周日晚間到下周一(17日)清晨在中北部、東北部空曠地區可能出現10-12度低溫，南部及花東空曠地區12-15度。

下周一乾冷空氣逐漸南下，除東半部仍有局部短暫陣雨，西半部逐漸恢復多雲到晴。到下周四(20日)各地大致晴到多雲，甚至開始回暖後，下周五到周末也是晴到多雲。

溫度方面，吳聖宇指出，下周一到周四清晨受強冷空氣影響，各地溫度偏低，由於乾冷型態，夜晚清晨加上輻射冷卻作用，很有機會出現局部低溫。中北部、東北部空曠地區可能7-9度，南部及花東空曠地區接近10度，日夜溫差大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。